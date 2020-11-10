Деякі зірки здатні звести з розуму своєю красою, а як то кажуть: "Яблуко від яблуні недалеко падає"

Познайоммось зі знаменитостями, у яких старші або єдині дочки ростуть такими ж красунями, як і їх матері, передає Politeka.net.

Колишня солістка "ВІА Гри", Віра Брежнєва, народила свою першу дочку, Соню Кіперман, в юному віці. Зараз ці обидві красуні можуть запаморочити голову будь-кому.

До слова, 19-річна дівчина стала моделлю, а також її можна назвати починаючою актрисою. Соня не планує ставати співачкою за прикладом мами, вона захоплена кінематографом і телебаченням.

У 37 - річної співачки Анни Сєдокової троє дітей, старшій, Аліні Белькевич - 15 років. Дівчина росте справжньою красунею і вже стала досить відомою персоною в мережі - на її Tik-Tok вже підписані понад 11 тисяч осіб.

Анджеліна Джолі усиновила трьох дітей, а ще трьох - народила. Старшою рідною дочкою зірки стала Шайло Джолі-Пітт. Дівчині-підлітку зараз 14 років, у неї світле волосся, як у батька, Бреда Пітта, і пухкі губи, як у матері. Зараз ходять чутки, що Шайло хоче змінити стать, але поки достовірно це невідомо.

Популярна модель 90-х Сінді Кроуфорд у 2001 році народила Кайю Гербер, яка стала копією матері. Зараз дівчині 19 років і вона займається модельним бізнесом.

16-річна Діва Кассель - дочка відомої актриси і моделі Моніки Беллуччі. Темне волосся, карі очі - це не єдино, чим так схожі обидві красуні. Діва також почала брати участь у фотозйомках.

Нагадаємо, що Брежнєва засвітила своїх сестер-красунь на рідкісному фото і вразила історією: «у нашій родині завжди...».

Як повідомляла Politeka, ревнива Віра Брежнєва відбила Меладзе у відомої співачки, деталі скандалу:"вона і зараз бомба".