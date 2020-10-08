Популярна модель Хайді Клум, яка досі залишається одним з найвідоміших ангелів Victoria's Secret, підкорила розкішним виглядом

Як пише Politeka.net, у себе в Instagram красуня опублікувала фото, на якому позувала в неймовірно красивому костюмі. Модель одягла об'ємну кофту з незвичайним принтом і довгу спідницю з глибоким розрізом. Образ доповнили мініатюрні босоніжки на підборах.

Волосся Хайді залишила розпущеним, що додало особливого шарму фото. На одному з кадрів модель задерла спідничку, оголивши свою струнку засмаглу ніжку. Крім цього, в кадр потрапив животик моделі, що виглядав з-під топа. Виглядає Клум на свій вік просто чудово. Не дивно, що на ній одружився молодий музикант, який молодший за неї на 16 років.

Варто відзначити, що Хайді Клум відома своїми відвертими фотосесіями. Вона регулярно ділиться в мережі пікантними знімками, не соромиться засмагати топлес на громадських пляжах. Зірці навіть довелося закрити коментарі до постів, щоб врятуватися від хейтерів.

Раніше ми писали, що Хайді Клум блиснула пишним бюстом в концертній сукні. Модель похвалилася принадами, показавши їх на камеру. Груди красуні ледь не вивалилися з глибокого декольте.

Нагадаємо, що розкішна Хайді Клум в костюмі русалки влаштувала спекотні ігри під водою: молодий чоловік буде в захваті.

Як повідомляла Politeka, оголена Хайді Клум розляглася на підлозі, приголомшивши відвертою позою: молодий чоловік оцінив.

Також Politeka писала, що розпусна Хайді Клум роздяглася на очах брата молодого чоловіка, кадри облетіли мережу.