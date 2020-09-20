Популярна модель Хайді Клум, яка раніше була одним з найвідоміших ангелів Victoria's Secret, поділилася пікантними особистими кадрами

Як повідомляє Politeka.net, у себе в Instagram зірка опублікувала домашні фото, на яких позувала топлес поруч з братом свого молодого чоловіка. Як відомо, в 2019 році Хайді Клум вийшла заміж за соліста групи Tokio Hotel Тома Каулітца. Зараз чоловіку 31 рік, а Хайді – 47 років.

У Тома є рідний брат-близнюк Білл, який грає з ним в групі. Судячи з інстаграму Хайді, Білл проводить з ними багато часу. Вони часто публікують спільні знімки з відпочинку і вечірок.

Однак, на останньому фото близькість парочки з братом перейшла всі межі. На фото оголена по пояс Хайді сиділа біля басейну, а поруч з нею позував брат молодого чоловіка. Модель, схоже, абсолютно не соромилася, виставивши напоказ свої пишні форми.

Варто відзначити, що Хайді Клум відома своєю любов'ю засмагати топлес. Її неодноразово ловили папараці під час відпочинку на пляжі. При цьому модель засмагала оголеною як в компанії чоловіка, так і в компанії своїх дітей.

Раніше ми писали, що Хайді Клум блиснула оголеним тілом без прикрас. Красуня стояла у себе у дворі, повернувшись спиною до об'єктиву камери. Модель малювала.

Нагадаємо, що Хайді Клум зняли в кущах в одній білизні, видно все: пощастило молодому чоловікові.

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