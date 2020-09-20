Популярна модель Хайді Клум, яка раніше була одним з найвідоміших ангелів Victoria's Secret, поділилася пікантними особистими кадрами
Як повідомляє Politeka.net, у себе в Instagram зірка опублікувала домашні фото, на яких позувала топлес поруч з братом свого молодого чоловіка. Як відомо, в 2019 році Хайді Клум вийшла заміж за соліста групи Tokio Hotel Тома Каулітца. Зараз чоловіку 31 рік, а Хайді – 47 років.
У Тома є рідний брат-близнюк Білл, який грає з ним в групі. Судячи з інстаграму Хайді, Білл проводить з ними багато часу. Вони часто публікують спільні знімки з відпочинку і вечірок.
Однак, на останньому фото близькість парочки з братом перейшла всі межі. На фото оголена по пояс Хайді сиділа біля басейну, а поруч з нею позував брат молодого чоловіка. Модель, схоже, абсолютно не соромилася, виставивши напоказ свої пишні форми.
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Варто відзначити, що Хайді Клум відома своєю любов'ю засмагати топлес. Її неодноразово ловили папараці під час відпочинку на пляжі. При цьому модель засмагала оголеною як в компанії чоловіка, так і в компанії своїх дітей.
Раніше ми писали, що Хайді Клум блиснула оголеним тілом без прикрас. Красуня стояла у себе у дворі, повернувшись спиною до об'єктиву камери. Модель малювала.
Нагадаємо, що Хайді Клум зняли в кущах в одній білизні, видно все: пощастило молодому чоловікові.
Як повідомляла Politeka, Хайді Клум полонила розміром бюста в екстремальному декольте: малишка на мільйон.
Також Politeka писала, що Хайді Клум в костюмі русалки влаштувала спекотні ігри під водою: молодий чоловік буде в захваті.