У Міністерстві охорони здоров'я заявили, що всі планові операції і госпіталізації в Україні заборонили

Про це заявив на брифінгу головний санітарний лікар України Віктор Ляшко.

Заборона почала діяти відсьогодні, з понеділка, 9 листопада.

"З понеділка всі планові операції і госпіталізації в наших лікарнях заборонені. Лікарні приймають тільки ургентних хворих і з ковід", - зазначив Ляшко.

Він зазначив, що поки Країна справляється з напливом хворих.

Також Ляшко заявив, що Україна перейшла на другий етап реагування на поширення китайського вірусу.

У країні збільшують кількість ліжок для прийому пацієнтів з вірусом. Уряд поставив завдання збільшити кількість ліжок, які готові приймати хворих коронавірусом з 50 до 80 тисяч.

Нагадаємо, з 9 листопада в Україні почало діяти нове карантинне зонування.

Відповідне рішення прийняла Державна комісія з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій.

Країну розділили на дві зони: «червону» і «помаранчеву», «жовтих» і «зелених» більше не залишилося.

Тим часом, за минулу добу, 8 листопада, Китайський вірус виявили у 8 687 жителів України, госпіталізували 1 100 хворих, померли 115 пацієнтів, одужали 2 277 осіб.

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