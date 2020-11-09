У Міністерстві охорони здоров'я заявили, що всі планові операції і госпіталізації в Україні заборонили
Про це заявив на брифінгу головний санітарний лікар України Віктор Ляшко.
Заборона почала діяти відсьогодні, з понеділка, 9 листопада.
"З понеділка всі планові операції і госпіталізації в наших лікарнях заборонені. Лікарні приймають тільки ургентних хворих і з ковід", - зазначив Ляшко.
Він зазначив, що поки Країна справляється з напливом хворих.
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Також Ляшко заявив, що Україна перейшла на другий етап реагування на поширення китайського вірусу.
У країні збільшують кількість ліжок для прийому пацієнтів з вірусом. Уряд поставив завдання збільшити кількість ліжок, які готові приймати хворих коронавірусом з 50 до 80 тисяч.
Нагадаємо, з 9 листопада в Україні почало діяти нове карантинне зонування.
Відповідне рішення прийняла Державна комісія з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій.
Країну розділили на дві зони: «червону» і «помаранчеву», «жовтих» і «зелених» більше не залишилося.
Тим часом, за минулу добу, 8 листопада, Китайський вірус виявили у 8 687 жителів України, госпіталізували 1 100 хворих, померли 115 пацієнтів, одужали 2 277 осіб.
Нагадавши, карантин розділив Україну на дві зони, що кардинально змінилося з 9 листопада: "можуть працювати тільки..."
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