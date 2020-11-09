В Министерстве здравоохранения заявили, что все плановые операции и госпитализации в Украине запретили
Об этом заявил на брифинге главный санитарный врач Украины Виктор Ляшко.
Запрет начал действовать с сегодняшнего дня, 9 ноября.
"С понедельника все плановые операции и госпитализации в наших больницах запрещены. Больницы принимают только ургентных больных и с ковид", - отметил Ляшко.
Он отметил, что пока страна справляется с наплывом больных.
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Также Ляшко заявил, что Украина перешла на второй этап реагирования на распространение китайского вируса.
В стране увеличивают количество коек для приема пациентов с вирусом. Правительство поставило задачу увеличить количество коек, которые готовы принимать больных коронавирусом с 50 до 80 тысяч.
Напомним, с 9 ноября в Украине начало действовать новое карантинное зонирование.
Соответствующее решение приняла Государственная комиссия по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций.
Страну разделили на две зоны: «красную» и «оранжевую», «желтых» и «зеленых» больше не осталось.
Тем временем, за минувшие сутки, 8 ноября, китайский вирус обнаружили у 8 687 жителей Украины, госпитализировали 1 100 больных, умерли 115 пациентов, выздоровели 2 277 человек.
Напомним, карантин разделил Украину на две зоны, что кардинально изменилось с 9 ноября: "Могут работать только..."
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