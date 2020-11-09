Все очень серьезно

В Министерстве здравоохранения заявили, что все плановые операции и госпитализации в Украине запретили

Об этом заявил на брифинге главный санитарный врач Украины Виктор Ляшко.

Запрет начал действовать с сегодняшнего дня, 9 ноября.

"С понедельника все плановые операции и госпитализации в наших больницах запрещены. Больницы принимают только ургентных больных и с ковид", - отметил Ляшко.

Он отметил, что пока страна справляется с наплывом больных.

Также Ляшко заявил, что Украина перешла на второй этап реагирования на распространение китайского вируса.

В стране увеличивают количество коек для приема пациентов с вирусом. Правительство поставило задачу увеличить количество коек, которые готовы принимать больных коронавирусом с 50 до 80 тысяч.

Напомним, с 9 ноября в Украине начало действовать новое карантинное зонирование.

Соответствующее решение приняла Государственная комиссия по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций.

Страну разделили на две зоны: «красную» и «оранжевую», «желтых» и «зеленых» больше не осталось.

Тем временем, за минувшие сутки, 8 ноября, китайский вирус обнаружили у 8 687 жителей Украины, госпитализировали 1 100 больных, умерли 115 пациентов, выздоровели 2 277 человек.

Напомним, карантин разделил Украину на две зоны, что кардинально изменилось с 9 ноября: "Могут работать только..."

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