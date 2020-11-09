Меган Маркл і принц Гарії знову опинилися в епіцентрі скандалу

Про це пише Daily Mail.

Так, колишні герцоги відчули на собі хвилю негативу після того, як спробували нагадати британцям про себе в особливий для країни день.

Prince Harry and Meghan, Duchess of Sussex, recognized Remembrance Sunday by laying flowers at the Los Angeles National Cemetery over the weekend. https://t.co/6O7GDz7dwt — CNN (@CNN) November 9, 2020

Меган і Гаррі поклали квіти на могили солдатів на національному кладовищі в Лос-Анджелесі, щоб віддати данину жертвам Першої світової війни.

«Для герцога і герцогині було важливо особисто, по‑своєму віддати данину поваги тим, хто служив і віддав своє життя. Пара поклала квіти, які герцогиня зібрала в їхньому саду, до могил двох солдатів Співдружності, один з яких служив в Королівських ВПС Австралії, а інший — в Королівській канадській артилерії», — пишуть британські ЗМІ.

Але жест колишніх герцогів не припав до душі простим британцям. Користувачів розлютив той факт, що для відвідування меморіалу Меган Маркл і принц Гаррі найняли професійного фотографа, і це вони розцінили як спробу привернути до себе увагу.

"Нас не хвилює, чим займається ця пара протягом дня"," як зручно, щоб камери були там в потрібний момент","Фотографа взяли з собою","вони - пережитки минулого, і людям слід навчитися ігнорувати їх, поки вони не зроблять що-небудь гідне уваги", - написали вони в коментарях.

Раніше ми розповідали, що Меган Маркл і принца Гаррі поставили на лічильник після втечі з палацу.

Так, колишніх герцогів закликали виплатити всі гроші, які вони витратили на ремонт особняка і своє пишне весілля в Британії, будучи працюючими членами королівської сім'ї.

Якщо колишні герцоги можуть щомісяця витрачати середньорічну зарплату на свій розкішний особняк в США, то це говорить про те, що у них достатньо грошей, щоб заплатити за те, що профінансували Британські платники податків.

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