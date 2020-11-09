Українці продовжують скаржитися на роботу банкоматів та терміналів ПриватБанку

Відповідні відгуки з'явилися на порталі Мінфін.

За словами клієнтки, вона стала жертвою "афери" банку при поповненні рахунку.

"Термінал працював і приймав купюри, на сумі 1100 грн. термінал перестав працювати стався збій, і я не змогла підтвердити операцію, ці кошти які я вносила на карту, на карту не зарахувалися. Я відразу зателефонувала на гарячу лінію 3700, заповнили заявку на повернення коштів. І мені прийшла відповідь, що в моїй заявці на повернення моїх коштів мені відхилено, так як факт збою в системі не виявлено, а куди тоді ділись мої кошти?", - задається жінка питанням.

Вона зазначила, що двічі намагалася оформити заявку на повернення, але їй двічі відмовляли.

"Куди мені ще звернутись, щоб повернули мені мої кошти? Вхід в термінал я не підтверджувала, просто відразу почала поповнювати рахунок на карту іншого банку", - резюмувала вона у своєму відгуку.

"Добрий день! Вже розглядаємо ваше питання. Зробимо все можливе, щоб надати вам відповідь в найкоротший термін", - відповів на скаргу представник банку.

Інша клієнтка розповіла, що з її картки списалися гроші, але банкомат їх не видав.

"Не було типового звуку рахування купюр, на екрані висвітилось: скасовано, банкомат видав картку, і на цьому кінець. Я не одразу зрозуміла, що кошти списались, але їдучи вже до наступного банкомату, прийшла смс, що кошти списані. Зайшла в Приват24, справді пише в тому банкоматі кошти знялись", - зазначила вона у відгуку.

Спочатку в ПриватБанку заявили, що їй потрібно почекати до 11 діб, а потім термін розгляду заявки був збільшений до 120 днів.

"Невже насправді так довго вирішується дане питання? Оскільки по інкасації одразу буде видно, що кошти не видані були. В кого була подібна ситуація, кошти вам повернули, чи вже можна про них забути?", - запитала вона у інших клієнтів банку.

"Добрий день! Йдемо в приватні повідомлення, щоб уточнити ваші контакти та детальніше розібратися в ситуації, що склалася", - відповів у коментарях представник державного банку.

"А що ви хотіли? Це державний банк. У чванстві своєму вони вважають клієнтів рабами і не збираються навіть піклується про якесь там зняття. Добре, що не півроку", - прокоментував відгук інший клієнт.

Нагадаємо, подвійне списання грошей з картки Приватбанку, скандал повторився.

Як повідомляла Politeka, банкомати ПриватБанку перестали видавати гроші, кошмари клієнтів збуваються.

Також Politeka писала, що ПриватБанк почав масштабні перевірки та блокування платежів у клієнтів