Відома російська актриса Христина Асмус, яка нещодавно остаточно розлучилася з Гаріком Харламовим, повідомила, що отримала травму на нових зйомках

Зірка поділилася відповідним постом у своєму Instagram. Про це пише Politeka.net.

Зараз Асмус знімається в новому фільмі «Булки», де їй належить грати заміжню героїню. За словами актриси, під час зйомок вона отримала травму. Це сталося під час зйомки сцени, де її героїня повинна була переглядати соцмережі в телефоні, лежачи в ліжку поруч з чоловіком, який в якийсь момент повинен був випадково вдарити по телефону.

"Все було прекрасно до великого плану, де мене попросили тримати телефон прямо над обличчям - щоб він не ховався за кадром...Ну і мій екранний чоловік Арсеній Робак за відпрацьованою схемою зачепив телефон. А той в свою чергу сильно вдарив мене кутом промежин очей. Ходжу тепер з красивою шишкою", - поділилася актриса з шанувальниками.

Вона також поділилася фото зі знімального майданчика, на якому вона позує в квітковій сукні поруч з позашляховиком.

Фанати актриси тут же відреагували на її пост.

"Бережи себе Христина", "Еееххх, хороша!", "На стилі", "Ось це зйомочки", "нас то не обманюй - це Харламов руку доклав", - пишуть люди.

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