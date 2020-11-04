Дочь Евгения Кошевого из "Квартал 95" Варвара рассказала, что из-за работы ее отца подверглась травле со стороны одноклассников

Как сообщает Politeka со ссылкой на КP.UA, 12-летняя девочка сообщила, что у нее после этого напрочь отпало желание вообще посещать учебное заведение.

"Не вижу смысла. Учеба важна, но как только речь идет о школе, у меня сразу же пропадает настроение. Моя ассоциация со школой – это буллинг. И буллинг страшный! Дети думают, что мой папа – клоун. А он не такой!" – заявила девочка.

Также она считает, что смена школы ничего не даст, поскольку там будет то же самое. Девочка признается, что ее отец, узнав об обстановке в классе Варвары, пригрозил "разобраться" в ситуации.

"Папа говорит: "Может, пойти набить морду?". И что? Что это изменит? Это неправильно. Но, правда, я уже не могу это выслушивать. Наверное, нужно просто говорить с родителями, которые так воспитывают детей, что они могут говорить гадости другим", – убеждена дочь Евгения Кошевого.

Ранее мы писали, что жена Евгения Кошевого, Ксения, решилась на кардинальную смену имиджа. Она опубликовала новое фото, на котором стала слишком похожа на мужа. Ксения Кошевая предстала перед пользователями соцсети в домашнем наряде с абсолютно лысой головой и с густыми "брежневскими" бровями. Знаменитость лишилась едва ли не самого красивого своего украшения - роскошных волос.

"Семейное", - пошутила жена юмориста, подписав снимок. Судя по обстановке, Ксения решила побаловаться с виртуальными "масками" дома. На заднем плане можно заметить спинку дивана, а на авторе фото - серый халат.

Напомним, жена Кошевого из "Квартал 95" ошарашила новой внешностью, мужа ждет сюрприз: "лишилась самого красивого".

Как сообщала Politeka, затравленная дочь Кошевого из «Квартал 95» не выдержала и решилась на признание.

Также Politeka писала, что Кошевой и Ткач из «Квартала 95» с женами и детьми похвастались развлечениями в лесу.