Популярна співачка Ольга Полякова не проти заморозити яйцеклітини для народження нової дитини
Відверту заяву зірка зробила в ефірі програми "Хто зверху?".
В одному з раундів популярного шоу Ользі Поляковій треба було розповісти історію про себе, а іншим учасникам відгадати, чи реальна вона чи це брехня.
"У тебе, Сергій, троє дітей. Я теж хочу трьох, адже зараз у мене є дві дочки. Мрію народити сина. Але я дуже зайнята, і мені ніколи це зробити. І не тільки виносити, але навіть «зробити» його. Тому, щоб народити здорового сина своєму чоловікові, я заморозила яйцеклітини", - заявила "королева ночі" в ефірі популярного шоу.
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Після такого визнання музикант Сергій Бабкін задумався і повірив співачці. Але дарма, адже історія Ольги Полякової виявилася брехнею.
"Але я дійсно мріяла про це. Тому планую зробити цього року", - додала Ольга Полякова в ефірі популярного шоу.
Раніше ми розповідали, що Олю Полякову застукали за поцілунком з Філіпом Кіркоровим.
Так, в середу, 4 листопада, Кіркоров і Полякова виступили на одній сцені на фестивалі PaRus 2020, який проходив в Дубаї.
Українська співачка прилетіла в Об'єднані Арабські Емірати, щоб приєднатися до російських артистів на музичному фестивалі. Крім Кіркорова, в концерті брали участь і інші співаки з РФ-Стас Михайлов, Валерій Меладзе, Сосо Павліашвілі і Леонід Агутін.
Кіркоров на своїй сторінці в соцмережі назвав спільний виступ з Поляковою на заході "возз'єднанням України і Росії".
Після концерту українці почали критикувати Ольгу Полякову і звинуватили в "зраді" країни.
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