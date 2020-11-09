Українці повинні бути готові до чергового підвищення розцінок на газ

Про це попередив експерт Дмитро Марунич, пише Голос.

Як відомо, монополіст Нафтогаз у листопаді встановив для клієнтів ціну на газ на рівні 6,33 грн/кубометр без урахування доставки.

Якщо порівнювати з минулим місяцем, то розцінки зросли майже на 35%, але підвищення тарифів на опалення поки не буде.

"Передумов для серйозного підвищення тарифів на тепло поки не бачу. Можливо, вони з'являться пізніше. Поки ж ми виходимо на рівень минулого опалювального сезону. Не чув, щоб міські ради або НКРЕКП обговорювали такого роду підвищення. Що стосується тарифів на газ для населення, то вони ростуть. В окремих населених пунктах ціна на газ може вийти на рівень близько 9 гривень за кубометр. Це вже перевищує рівень минулого опалювального сезону. При збереженні поточних тенденцій такий сценарій цілком вірогідний в найближчі місяці", - запевняє він у спілкуванні з журналістами.

Марунич також заявив, що зараз є передумови для нового подорожчання газу - до 9000 гривень за тисячу кубометрів. Тому якщо порівнювати з минулим роком, то платіжки українців зростуть більш ніж на 30%.

Підсумовуючи, експерт попередив, що через борги по ЖКГ, 50 населених пунктів можуть залишитися без опалення.

"Є відверто проблемні пункти, такі як Сміла чи Шепетівка. Тому опалювальний сезон не може стартувати своєчасно в окремих населених пунктах. Особливо там, де проблеми не вирішувалися роками. На жаль, такий ризик присутній, і необхідно визнати, що влада недопрацювала в цьому напрямку", - резюмував Марунич, спілкуючись з журналістами.

Раніше ми попереджали, що українці вже можуть готуватися до чергового підвищення цін на газ. Про це розповіла експерт Оксана Запорізька.

За її словами, незважаючи на підвищення цін на паливо у листопаді, газ все одно буде дорожчати аж до лютого 2021 року.

"Зараз на УЕБ ціни ресурсу жовтня і Листопада торгуються в схожому ціновому діапазоні – близько 6500 грн за тис.кубометрів з ПДВ. Поки спостерігається динаміка до зростання, але коли буде межа і перехід до зниження, сказати точно неможливо. Орієнтовно це буде в лютому 2021 року", – попереджає експерт з питань енергетики.

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