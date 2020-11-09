Стало відомо, як проходять будні онкохворої Анастасії Заворотнюк

Про це пише видання Телепрограма.

За інформацією ЗМІ, сім'я Анастасії Заворотнюк у вузькому колі відзначила другий день народження її дочки Міли.

Гостей в розкішному особняк Заворотнюк не зустрічає, оскільки її організм виснажений після хвороби і не можна, щоб вона підчепила який-небудь вірус.

Через те, що хтось може зняти "мою прекрасну няню", всі прогулянки проходять на високим парканом особняка. Самі лікарі підтримали ідею переїзду Анастасії з лікарні додому, оскільки дочка дає Насті потрібні емоції і настрій в боротьбі з важким захворюванням.

Природно, що після лікування у актриси відбулися зміни зовнішності, які неминучі після курсів лікування від онкології, але вона не падає духом.

Зараз Анастасія Заворотнюк стежить за новинами, по телефону спілкується з друзями, любить поговорити зі своїм батюшкою. Нещодавно вона поспілкувалась з Андрієм Малаховим і хотіла по телефону вийти в ефір програми "Привіт, Андрію!" під час зйомок випуску, присвяченого дню народження Миколи Баскова.

Дзвінок, на жаль, зірвався, але оперний співак висловив думки і почуття багатьох шанувальників російської зірки.

"Я хочу Насті від щирого серця побажати найголовнішого і сказати їй, що вона потрібна. Вона нам потрібна-красива, запальна, яскрава, завжди життєрадісна. Якщо люди, які борються з важкою недугою, не опускають руки і ставлять перед собою певну мету, то, буває, трапляються великі чудеса», - заявляв тоді Басков.

Нагадавши, дочка хворої на рак Заворотнюк вразила безтурботним видом на прогулянці.

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