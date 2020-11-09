Стало известно, как проходят будни онкобольной Анастасии Заворотнюк

Об этом пишет издание Телепрограмма.

По информации СМИ, семья Анастасии Заворотнюк в узком кругу отметила второе день рождения ее дочери Милы.

Гостей в роскошном особняк Заворотнюк не встречает, поскольку ее организм истощен после болезни и нельзя, чтобы она подцепила какой-нибудь вирус.

Из-за того, что кто-то может заснять "Мою прекрасную няню", все прогулки проходят на высоким забором особняка. Сами врачи поддержали идею переезда Анастасии из больницы домой, поскольку дочка дает Насте нужные эмоции и настроение в борьбе с тяжелым заболеванием.

Естественно, что после лечения у актрисы произошли изменения внешности, которые неизбежны после курсов лечения от онкологии, но она не падает духом.

Сейчас Анастасия Заворотнюк следит за новостями, по телефону общается с друзьями, любит поговорить со своим батюшкой. Недавно она созвонилась с Андреем Малаховым и хотела по телефону выйти в эфир программы «Привет, Андрей!» во время съемок выпуска, посвященного дню рождения Николая Баскова.

Звонок, к сожалению, сорвался, но оперный певец выразил мысли и чувства многих поклонников российской звезды.

«Я хочу Насте от всего сердца пожелать самого главного и сказать ей, что она нужна. Она нам нужна — красивая, зажигательная, яркая, всегда жизнерадостная. Если люди, которые борются с тяжелым недугом, не опускают руки и ставят перед собой определенную цель, то, бывает, случаются великие чудеса», - заявлял тогда Басков.

Напомним, дочь больной раком Заворотнюк поразила беззаботным видом на прогулке.

Как сообщала Politeka, дочь больной раком Заворотнюк поласкала свое нежное лицо на камеру.

Также Politeka писала, что дочь больной раком Заворотнюк завернулась в кожу и сверкнула голыми ногами.