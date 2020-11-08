Відома українська модель Міла Кузнєцова, яка прославилася як володарка бюста 13-го розміру, показала, як насолоджується дегустацією вина
Красуня опублікувала нове фото в Instagram, пише Politeka.net.
Днями Міла відвідала свято, на якому вирішила зайнятися дегустацією вина. На фото модель позує на тлі нескінченних пляшок з незвично великим келихом в руках. При цьому увагу до себе не може не приковувати значний бюст красуні, визнаної володаркою найбільших натуральних грудей в Україні.
Сама Кузнєцова не соромиться підкреслювати свої достоїнства нарядом з глибоким декольте, з якого її форми ледь не вивалюються.
"Свято те ж - день другий", - підписала фото модель.
Безсоромна Анджеліна Джолі виставила напоказ соковитий бюст, обтягнутий прозорою сіткою: королева епатажу
Трагедія з Бузовою, співачка приголомшила сповіддю про втрату коханого: "Він сам вирішив за двох..."
Харламов висміяв Асмус після розлучення, ганебні кадри: "Ви що, знущаєтеся?"
Масштабне урізання пенсій, хто отримає менше двох тисяч: "З 1 січня..."
Її шанувальники не змогли пройти повз такого кадру.
"Жінка вогонь", "шикарна красуня фото дуже подобається", "Мені б такий келих зараз. А що за вино?", "Королева", "жінка принадність", "а скільки в цей келих пляшок вміщається?", "Неймовірна дівчина красуня немає слів", "Ти шикарна, дитинко!!!", "Це розмір те що потрібно. Я б дуже хотіла такий же келих", - пишуть люди.
Раніше ми писали, що Кузнєцова показала, як дефілює в сукні з екстремальним декольте, грайливо нагинаючись в кадр. При цьому вона говорить " ррр...", посилаючи фанатам повітряний поцілунок.
Звернемо увагу, що наряд знаменитості елегантно підкреслює її і без того значні форми.
Нагадавши, українка з 13-м розміром у величезному декольте вразила не тільки бюстом: «Без одягу, але з вином».
Як повідомляла Politeka, українка з 13-м розміром без зайвої скромності вивалила свої принади заради масажу.
Також Politeka писала, що українка з 13-м розміром вразила "бомбами" в бездонному декольте.