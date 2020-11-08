Відома українська модель Міла Кузнєцова, яка прославилася як володарка бюста 13-го розміру, показала, як насолоджується дегустацією вина

Красуня опублікувала нове фото в Instagram, пише Politeka.net.

Днями Міла відвідала свято, на якому вирішила зайнятися дегустацією вина. На фото модель позує на тлі нескінченних пляшок з незвично великим келихом в руках. При цьому увагу до себе не може не приковувати значний бюст красуні, визнаної володаркою найбільших натуральних грудей в Україні.

Сама Кузнєцова не соромиться підкреслювати свої достоїнства нарядом з глибоким декольте, з якого її форми ледь не вивалюються.

"Свято те ж - день другий", - підписала фото модель.

Її шанувальники не змогли пройти повз такого кадру.

"Жінка вогонь", "шикарна красуня фото дуже подобається", "Мені б такий келих зараз. А що за вино?", "Королева", "жінка принадність", "а скільки в цей келих пляшок вміщається?", "Неймовірна дівчина красуня немає слів", "Ти шикарна, дитинко!!!", "Це розмір те що потрібно. Я б дуже хотіла такий же келих", - пишуть люди.

Раніше ми писали, що Кузнєцова показала, як дефілює в сукні з екстремальним декольте, грайливо нагинаючись в кадр. При цьому вона говорить " ррр...", посилаючи фанатам повітряний поцілунок.

Звернемо увагу, що наряд знаменитості елегантно підкреслює її і без того значні форми.

Нагадавши, українка з 13-м розміром у величезному декольте вразила не тільки бюстом: «Без одягу, але з вином».

Як повідомляла Politeka, українка з 13-м розміром без зайвої скромності вивалила свої принади заради масажу.

Також Politeka писала, що українка з 13-м розміром вразила "бомбами" в бездонному декольте.