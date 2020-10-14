31-летняя звезда Евровидения Томас Нойвирт, которого все знают под псевдонимом Кончита Вурст, удивил ночными развлечениями

Как пишет Politeka.net, у себя в Инстаграм мужчина опубликовал фото, на которых предстал в жилете-сеточке на голое тело и длинных кружевных перчатках. Рядом с артистом стояла женщина в блестящих очках. Сам Томас прикрыл лицо руками и затаился в темноте.

«Поздняя ночь», - подписал Томас фото.

За несколько часов его фото собрало более двух тысяч лайков. В комментариях ему оставили массу приятных слов.

«Браво, великолепная Кончита Вурст!!! Мы тебя любим!!! Спасибо тебе за твой уникальный талант!!! Спасибо всем!», «Ты выглядишь потрясающе даже в темноте!», «Ангел тьмы? ... а может и нет», «Вау! Ты выглядишь невероятно горячо и круто!», «Темная сторона», «Королева», «Том, я вижу тебя», «Ночь, ее волшебство, всегда безупречны», «Самая горячая вечеринка», - пишут пользователи сети.

Ранее мы писали, что австрийский певец Нойвирт появился в образе брутального бородача, чем буквально произвел фурор среди своих поклонников. Образ красавчик дополнил черными тенями, которые сильно состарили его. Артист вернулся к черному цвету волос и анонсировал мировое турне. Поклонники со всего мира оставили десятки восторженных комментариев под его постом.

Напомним, что Кончита Вурст застыла в объятиях красавчика: «Так мило...».

Как сообщала Politeka, Кончита Вурст без макияжа поразила видом: "Вернулась к истокам".

Также Politeka писала, что Кончита Вурст неожиданно сменила образ на леди-босс: "Отличная прическа!".