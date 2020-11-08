Знаменита американська діва Кім Кардашьян звела шанувальників з розуму новим фатальним образом в шкірі
Зірка численних реаліті-шоу, модель і засновниця власного бренду поділилася новим стильним фото зі своїми підписниками в Instagram. Про це пише Politeka.net.
На фото Кім сидить в студії, демонструючи свій новий зухвалий наряд. Так, красуня одягнена в бордову шкіряну міні-спідницю і чорний шкіряний жилет з глибоким декольте і шнурівкою на грудях.
Облягаючий наряд якнайкраще підкреслює пишні форми і тонку талію моделі, якій недавно виповнилося 40 років.
Доповнюють образ Кардашьян макіяжі в нюдових відтінках, масивні сережки, стильна сумка і волосся, заплетене в товсту косу.
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Зірка поклала ногу на ногу і млосно зігнулася, підперши рукою бік. Її поза виглядає злегка неприродною, проте дозволяє їй виставити свою фігуру у вигідному світлі.
"Наше майбутнє виглядає яскравим", - підписала знімок Кім.
Її шанувальники тут же почали засипати зірку лайками і компліментами.
Раніше ми писали, що Кім вразила красою, помірявшись формами з сестрою Кортні.
Так, на знімку Кім Кардашьян в елегантному міні позує поруч з сестрою Кортні. Обидві дівчини явно щасливі, посміхаючись на камеру. Знімок ніяк не був підписаний, хоча шанувальники були «без розуму» від побаченого.
Нагадаємо, підхмелена Кім Кардашьян без білизни влаштувала запальні танці з подругою: «ось що робить алкоголь...».
Як повідомляла Politeka, Кім Кардашьян в супер-сміливому міні помірялася значними формами з сестрою.
Також Politeka писала, що Кім Кардашьян в спокусливому купальнику осідлала велосипед: "яка шоколадка".