50-летняя голливудская звезда Дженнифер Лопес взбудоражила горячим фото, похваставшись тем, что попала в список пятидесяти самых красивых людей 2020 года по версии журнала People en Espanol

Как передает Politeka.net, об этом актриса сообщила у себя в микроблоге в Инстаграм, сопроводив пост пикантным черно-белым снимком.

"Спасибо @PeopleEnEspanol! 50 ✨ 50 самых красивых в 2020 году @: @MillerMobley", - сообщила артистка.

Так, Джей Ло предстала в черном обтягивающем гольфе с объемным украшением в виде цветка на плече и широких темных брюках. Звезда сидела на стуле, приняв жаркую позу ради эффектного фото. Нестареющая актриса расставила ноги и дерзко задрала голову. При этом несколько прядей упали ей на лицо.

За полдня более 600 000 человек разделили радость со своим кумиром, засыпав ее "сердечками" и комплиментами в комментариях.

"Это слишком..."

"Ошеломительная 🙌🔥😍👑"

"Я впечатлена"

"Красивая мать ❤️"

"Ух, как горячо!"

Ранее мы сообщали, Лопес обескуражила детскими забавами на фото. Красотка прыгала на батуте в белом коротеньком платье. При каждом прыжке юбка задиралась, обнажая ее стройные ножки. Дженнифер с кучеряшками на голове неподдельно улыбалась и взмахивала руками.

"У меня есть привычка проговаривать три вещаи, за которые я благодарна, как только открываю глаза, а после этого ночью, когда лежу в кровати, перечисляю три хороших момента, что случились за прошедший день", - написала актриса.

Также мы рассказывали, что Джей Ло в День матери, который пришелся в этом году на 10 мая, показала в соцсети своих подросших близняшек - сына Макса и дочь Эмми, которых родила в 2008 году.

«Быть мамой - Это моя самая большая радость и счастье ... мой самый большой вызов и мой самый большой триумф», - сообщила звезда.

Напомним, что 50-летняя Джей Ло взбудоражила образом юной девушки, возраст не помеха: «Ух, горячо».

Также Politeka писала, что любовник Джей Ло без стыда показал, как развлекается со звездой: нескромные кадры покорили сеть.