Известная американская актриса Дженнифер Лопес рассказала о танцах и показала необычный образ

На кадрах Джей позирует в белых штанах и черно-белой кофте. Лопес в этот раз была с распущенными кудрями, которые продувало ветром. Ролик был специально сделан под старину при помощи фильтров и это добавило ему особой красоты. Об этом пишет Politeka.net со ссылкой на страничку знаменитости.

"2 недели, пока мы снова не начнем танцевать", - написала Лопес под фото.

Фанаты успели просмотреть видео почти 2 миллиона раз и написали множество комментариев:

"Да, мама", "Отправляю сердце из Австралии", "Максимально божественна", "Иисус".

Ранее мы сообщали, что 50-летняя голливудская звезда Дженнифер Лопес взбудоражила горячим фото, похваставшись тем, что попала в список пятидесяти самых красивых людей 2020 года по версии журнала People en Espanol.

"Спасибо @PeopleEnEspanol! 50 ✨ 50 самых красивых в 2020 году @: @MillerMobley", - сообщила артистка.

Сообщалось, что известная американская актриса и певица Дженнифер Лопес показала свои умения возле шеста.

На кадра Джей стояла в лосинах и топе, обнимая шест. В руках у Лопес был микрофон и она ждала старта, после чего потрясла своим телом у шеста, слезла с него и села снизу, положив ладошку между своих ног. Рядом можно увидеть девочек из подтанцовки, которые были в топах и штанах.

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