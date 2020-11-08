Легенда Голливуда и певица Дженнифер Лопес впечатлила безупречной фигурой в соблазнительных нарядах
Как рассказывает Politeka, фотографии были опубликованы на странице красотки в Instagram.
«Давайте начнем праздники пораньше, потому что мы заслуживаем», - говорится в сообщении.
Уточним, что на опубликованном снимке Джей Ло позирует сперва в одной рубашке, элегантно умостившись на кровати. Дополнить образ красотка решила туфлями и безупречным макияжем.
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На другом кадре знаменитость стоит, облокотившись на автомобиль и соблазнительно глядя в камеру.
«Боже, ты до неприличия хороша», «это просто что-то невероятное. Обожаю тебя», «кажется, я влюбился в твои формы», «красотка. Лучше тебя никого нет. Крутая», - пишут ее поклонники.
До этого мы рассказывали, что актриса и певица Дженнифер Лопес покрутила своей знаменитой пятой точкой после оглашения результатов президентский выборов в США
По результатам американских выборов, победу одержал демократ Джозеф Байден. Это весть порадовала 51-летнюю поп-исполнительницу Джей Ло.
Она разместила архивное видео, сделанное во время одного из своих концертов.
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