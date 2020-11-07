Актриса и певица Дженнифер Лопес покрутила своей знаменитой пятой точкой после оглашения результатов президентский выборов в США
Соответствующее видео появилось в Инстаграм-аккаунте знаменитости, передает Politeka.net (чтобы просмотреть- доскролльте страницу до конца)
По результатам американских выборов, победу одержал демократ Джозеф Байден.
Это весть порадовала известную поп-исполнительницу Джей Ло.
Она разместила архивное видео, сделанное во время одного из своих концертов.
Масштабное урезание пенсий, кто получит меньше двух тысяч: "С 1 января..."
"Аж глазам больно": звезда "Дизель шоу" Булитко поразила внешностью, устроив "пожар" на голове
Захмелевшая экс-ВИА Гра Романова балансировала на стуле в развратном бикини: "Ах, держите..."
Разгоряченная Ани Лорак приковала взгляды к зоне декольте, купальник ничего не скрыл: "Я влюбился!"
В кадре, артистка танцует, кружится и виляет ягодицами перед многочисленной публикой.
«Президент Байден. Вице-президент Камала Харрис», - подписала видео Лопес.
"Мы слелали это", - пишут в ответ восхищенные американцы.
Ранее мы сообщали, что Дженнифер Лопес произвела приятные впечатления в новом образе
Певица надела белую маечку, которая обтянула ее красивую грудь: "Божественная". Черные лямки комбинезона тянулись к стройной талии артистки. Завершили її образ серьги.
Звезда распустила длинные ровные волосы, ее макияж был сделан с акцентом на пышные ресницы. При этом нельзя обратить внимание и на глянцевые губы знаменитости.
В общем, образ получился сдержанным, но очень красивым.
Напомним, прекрасная Джей Ло удивила горячим образом, соблазнительные кадры
А еще Politeka сообщала, что прекрасная Джей Ло удивила горячим образом, соблазнительные кадры
Также Politeka писала, что Джей Ло показала подросших двойняшек и взбудоражила сеть