На это можно смотреть вечно

Актриса и певица Дженнифер Лопес покрутила своей знаменитой пятой точкой после оглашения результатов президентский выборов в США

Соответствующее видео появилось в Инстаграм-аккаунте знаменитости, передает Politeka.net (чтобы просмотреть- доскролльте страницу до конца)

По результатам американских выборов, победу одержал демократ Джозеф Байден.

Это весть порадовала известную поп-исполнительницу Джей Ло.

Она разместила архивное видео, сделанное во время одного из своих концертов.

В кадре, артистка танцует, кружится и виляет ягодицами перед многочисленной публикой.

«Президент Байден. Вице-президент Камала Харрис», - подписала видео Лопес.

"Мы слелали это", - пишут в ответ восхищенные американцы.

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Певица надела белую маечку, которая обтянула ее красивую грудь: "Божественная". Черные лямки комбинезона тянулись к стройной талии артистки. Завершили її образ серьги.

Звезда распустила длинные ровные волосы, ее макияж был сделан с акцентом на пышные ресницы. При этом нельзя обратить внимание и на глянцевые губы знаменитости.

В общем, образ получился сдержанным, но очень красивым.

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