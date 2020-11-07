Актриса и певица Дженнифер Лопес покрутила своей знаменитой пятой точкой после оглашения результатов президентский выборов в США

Соответствующее видео появилось в Инстаграм-аккаунте знаменитости, передает Politeka.net (чтобы просмотреть- доскролльте страницу до конца)

По результатам американских выборов, победу одержал демократ Джозеф Байден.
Это весть порадовала известную поп-исполнительницу Джей Ло.

Она разместила архивное видео, сделанное во время одного из своих концертов.

Популярные статьи сейчас

Масштабное урезание пенсий, кто получит меньше двух тысяч: "С 1 января..."

"Аж глазам больно": звезда "Дизель шоу" Булитко поразила внешностью, устроив "пожар" на голове

Захмелевшая экс-ВИА Гра Романова балансировала на стуле в развратном бикини: "Ах, держите..."

Разгоряченная Ани Лорак приковала взгляды к зоне декольте, купальник ничего не скрыл: "Я влюбился!"
Показать еще

В кадре, артистка танцует, кружится и виляет ягодицами перед многочисленной публикой.

«Президент Байден. Вице-президент Камала Харрис», - подписала видео Лопес.

"Мы слелали это", - пишут в ответ восхищенные американцы.

Ранее мы сообщали, что Дженнифер Лопес произвела приятные впечатления в новом образе
Певица надела белую маечку, которая обтянула ее красивую грудь: "Божественная". Черные лямки комбинезона тянулись к стройной талии артистки. Завершили її образ серьги.

Звезда распустила длинные ровные волосы, ее макияж был сделан с акцентом на пышные ресницы. При этом нельзя обратить внимание и на глянцевые губы знаменитости.

В общем, образ получился сдержанным, но очень красивым.

Напомним, прекрасная Джей Ло удивила горячим образом, соблазнительные кадры

А еще Politeka сообщала, что прекрасная Джей Ло удивила горячим образом, соблазнительные кадры

Также Politeka писала, что Джей Ло показала подросших двойняшек и взбудоражила сеть