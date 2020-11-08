Американська фітнес-модель Ана Чері вразила шанувальників, посвітивши бездоганним виглядом в крихітному купальнику

Як розповідає Politeka, кадри знаменитість опублікувала у себе на сторінці в Instagram.

"Недільний душ. Я відчуваю, що IG не заблокує це. Перевірте мою біографію... " - йдеться в повідомленні.

На опублікованих кадрах Чері позує в крихітному купальнику, демонструючи бездоганну фігуру в крихітному купальнику. Шанувальники дівчини буквально "вибухнули" від побаченого.

"Ось це горіх", " Краса. Але де ж рушник?", "вау, ось це краса. Найкраще, що я бачив за сьогодні", "вітаю, Ти королева неділі«,» хотів би я бути цим рушником«," бездоганний вигляд. Аж слюні капають", - пишуть вони.

До цього повідомлялося, що американська модель Ана Чері вразила красою, примірявши надзвичайно крихітну чорну білизну

"Привіт 👋 🏼 щасливої дощової суботи! Розслабляюся і базікаю з фанатами сьогодні ... " - коротко йдеться в повідомленні.

Уточнимо, що на фотографії Чері позує в мініатюрній чорній білизні, яка невдало прикриває її розкішні форми.

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