Американська фітнес-модель Ана Чері вразила шанувальників, посвітивши бездоганним виглядом в крихітному купальнику
Як розповідає Politeka, кадри знаменитість опублікувала у себе на сторінці в Instagram.
"Недільний душ. Я відчуваю, що IG не заблокує це. Перевірте мою біографію... " - йдеться в повідомленні.
На опублікованих кадрах Чері позує в крихітному купальнику, демонструючи бездоганну фігуру в крихітному купальнику. Шанувальники дівчини буквально "вибухнули" від побаченого.
"Ось це горіх", " Краса. Але де ж рушник?", "вау, ось це краса. Найкраще, що я бачив за сьогодні", "вітаю, Ти королева неділі«,» хотів би я бути цим рушником«," бездоганний вигляд. Аж слюні капають", - пишуть вони.
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До цього повідомлялося, що американська модель Ана Чері вразила красою, примірявши надзвичайно крихітну чорну білизну
"Привіт 👋 🏼 щасливої дощової суботи! Розслабляюся і базікаю з фанатами сьогодні ... " - коротко йдеться в повідомленні.
Уточнимо, що на фотографії Чері позує в мініатюрній чорній білизні, яка невдало прикриває її розкішні форми.
Нагадавши, Ана Чері забула про сором і здавила апетитні розміри прямо на камеру
А ще Politeka писала, що спокуслива Ана Чері порадувала, обтягнувши свій пружний "горішок" Екстра міні
Також Politeka повідомляла, що Ана Чері пограла на камеру своїми "ягідками" в Невидимій білизні