Американская модель Ана Чери впечатлила красотой, примеряв чрезвычайно крохотное черное белье

Как рассказывает Politeka, кадр был опубликован на странице знаменитости в Instagram.

«Привет 👋🏼 счастливой дождливой субботы! Расслабляюсь и болтаю с фанатами сегодня…» - коротко говорится в сообщении.

Уточним, что на фотографии Чери позуриует в миниатюрном черном белье, которое неудачно прикрывает ее роскошные формы.

«Это пожар», «боже, я не могу налюбоваться этим», «вау, ты сделала мою субботу просто волшебной», «счастливого отдыха, королева», «божественные формы, красотка», - пишут ее поклонники.

До этого мы рассказывали, что американская фитнес-модель Ана Чери устроила смелую фотосессию в черном белье

Популярная фитнес-модель стала востребованной после того, как начала публиковать в Инстаграм фото и видео со своих тренировок.

Девушка старалась записывать как можно больше информации. Теперь же, став достаточно знаменитой, Ана начала продавать спортивную одежду и хвастаться жаркими образами в смелом виде.

Каждый раз девушка переходила черту, раздеваясь на камеру все больше и едва прикрывая подтянутое, но пышное тело. А недавно часть записей в Инстаграм звезды пропала из-за цензуры, что возмутило модель, ведь она считает, что не показывала чего-то ужасного.

Напомним, Ана Чери забыла про стыд и сдавила аппетитные размеры прямо на камеру

А еще Politeka писала, что соблазнительная Ана Чери порадовала, обтянув свой упругий "орешек" экстра мини

Также Politeka сообщала, что Ана Чери поиграла на камеру своими "ягодками" в невидимом белье