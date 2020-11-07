Американская модель Ана Чери впечатлила красотой, примеряв чрезвычайно крохотное черное белье
Как рассказывает Politeka, кадр был опубликован на странице знаменитости в Instagram.
«Привет 👋🏼 счастливой дождливой субботы! Расслабляюсь и болтаю с фанатами сегодня…» - коротко говорится в сообщении.
Уточним, что на фотографии Чери позуриует в миниатюрном черном белье, которое неудачно прикрывает ее роскошные формы.
«Это пожар», «боже, я не могу налюбоваться этим», «вау, ты сделала мою субботу просто волшебной», «счастливого отдыха, королева», «божественные формы, красотка», - пишут ее поклонники.
Заросший Кошевой из "Квартал 95" ошеломил новой внешностью, артиста не узнать: "Шо вы там, лысые?"
Куда пропали и как сегодня выглядят Аида Николайчук, Олег Кензов и другие забытые звезды Х-фактора: "Порядинского не узнать"
«В какой бы дыре она сейчас была»: Орбакайте не сдержалась и выдала все, что думает о близнецах Пугачевой
Пожар охватил знаменитый отель у моря в Одессе, спасатели бросились на помощь: кадры ЧП
До этого мы рассказывали, что американская фитнес-модель Ана Чери устроила смелую фотосессию в черном белье
Популярная фитнес-модель стала востребованной после того, как начала публиковать в Инстаграм фото и видео со своих тренировок.
Девушка старалась записывать как можно больше информации. Теперь же, став достаточно знаменитой, Ана начала продавать спортивную одежду и хвастаться жаркими образами в смелом виде.
Каждый раз девушка переходила черту, раздеваясь на камеру все больше и едва прикрывая подтянутое, но пышное тело. А недавно часть записей в Инстаграм звезды пропала из-за цензуры, что возмутило модель, ведь она считает, что не показывала чего-то ужасного.
Напомним, Ана Чери забыла про стыд и сдавила аппетитные размеры прямо на камеру
А еще Politeka писала, что соблазнительная Ана Чери порадовала, обтянув свой упругий "орешек" экстра мини
Также Politeka сообщала, что Ана Чери поиграла на камеру своими "ягодками" в невидимом белье