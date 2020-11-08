Американская фитнес-модель Ана Чери впечатлила поклонников, посветив безупречным видом в крохотном купальнике

Как рассказывает Politeka, кадры знаменитость опубликовала у себя на странице в Instagram.

«Воскресный душ. Я чувствую, что IG не заблокирует это. Проверьте мою биографию…» - говорится в сообщении.

На опубликованных кадрах Чери позирует в крохотном купальнике, демонстрируя безупречную фигуру в крохотном купальнике. Поклонники девушки буквально «взорвались» от увиденного.

«Вот это орех», «красота. Но где же полотенце?», «вау, вот это красота. Лучшее, что я видел за сегодня», «поздравляю, ты королева воскресенья», «хотел бы я быть этим полотенцем», «безупречный вид. Аж слюни капают», - пишут они.

До этого сообщалось, что американская модель Ана Чери впечатлила красотой, примеряв чрезвычайно крохотное черное белье

«Привет 👋🏼 счастливой дождливой субботы! Расслабляюсь и болтаю с фанатами сегодня…» - коротко говорится в сообщении.

Уточним, что на фотографии Чери позуриует в миниатюрном черном белье, которое неудачно прикрывает ее роскошные формы.

Напомним, Ана Чери забыла про стыд и сдавила аппетитные размеры прямо на камеру

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