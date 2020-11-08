Відомий російський співак Сергія Лазарєв показав себе в стильному образі на тлі нічного Кремля

Артист, якому шанувальники часто приписують таємний роман з українською співачкою Ані Лорак, поділився новими фото на своїй сторінці в Instagram. Про це пише Politeka.net.

На знімках Лазарєв позує на тлі Кремля у вечірньому підсвічуванні. Для своєї вечірньої прогулянки співак вибрав образ справжнього мачо. На ньому сірі джинси з ременем і потертостями, чорна футболка і сірий плащ, який артист розкрив, продемонструвавши стильний шарф.

Лазарєв на фото впевнено позує на камеру, дивлячись кудись вдалину.

"Парк Зарядьє в Москві!! Обов'язково до відвідування!! Дуже красиво) прекрасні види на Кремль", - підписав знімки артист.

Його шанувальники тут же почали коментувати пост.

"Гарний вид... Неймовірний", "красивий на красивому тлі!", "В тобі поєднується рішучість і мужність. Зухвалість і слабкість. Цей мій найулюбленіший п'янкий коктейль!", "Ви дуже красивий. Потрапляєте прямо в саме серце", "і вигляд обладнаний, і головний герой теж", "Фото просто вогонь", - пишуть люди.

До цього ми писали, що Лазарєв поділився фото, на якому позує з двома собаками породи лабрадор. Артист присів навпочіпки, щоб обійняти своїх чотириногих приятелів. При цьому Лазарєв одягнений в джинси, світло-бежевий піджак і трохи темніший гольф йому в тон.

Артист виглядає дуже задоволеним компанією, в якій він опинився.

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