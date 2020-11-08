Модель і співачка Даша Астаф'єва збентежила брутальним вбранням на фото разом з фешн-фотографом Сонею Плакидюк

Як передає Politeka.net, Плакидюк, зірка проєкту "Супер топ-модель по-українськи", опублікувала свіже фото в своєму мікроблозі в Instagram, на якому позувала разом з подружкою у ванній кімнаті.

Епатажні красуні здивували своїми екстраординарними образами. Дівчата стояли навпроти дзеркала, фотографуючи своє відображення.

Астаф'єва була в чорному гольфі, що щільно обтягнув її видатний бюст, і латексних штанях. На голові у співачки красувався незвичайний головний убір із сотень перлинних намистин, що нагадував чалму.

"Родзинкою" образу став світло-коричневий шкіряний аксесуар з металевими заклепками, надітий поверх гольфу і штанів. Здається, ніби Даша натягнула труси і бюстгальтер, як у костюмі "для дорослих".

Плакидюк віддала перевагу більш романтичному вбранню. На дівчині було чорне ажурне плаття, крізь яке проглядалася нижня білизна.

Чорні стрілки, яскраві помади доповнили "вамп"-лук обох зірок.

"Прийшла до своєї на роботу застібати застібки ️(квіти не наші) @da_astafieva ➕ @moi_sofism", - підписала фото Соня.

Користувачі кинулися коментувати побачене:

"Моє серденько сказало: 💔"

"Ого 🔥 Красуні😘"

"Ви такі квіти не приймаєте?🤣"

"Ви фантастичні ❤️"

"Неймовірно красиві 😻 💔 "

"Уххххххх, які красуні💣"

Раніше ми повідомляли, Астаф'єву розсекретили в шоу "Маскарад". Зірка співала у величезному плюшевому костюмі кенгуру. Дівчина виклала кадри останнього виступу, подякувавши всім за цей шанс.

"Кенгуруш. Як я вже говорила, моя тотемна тварина😂 всі, хто знає мене особисто, зрозуміють чому. Це мій улюблений номер, і вибір пісні) нарешті, я її вивчила і тепер завжди підспівую і танцюю, коли чую)) Хочу подякувати всім, хто так професійно зробив цю участь незабутнім і цікавим досвідом) всі служби ❤️», - підписала кадри Астаф'єва.

Нагадаємо, що повністю роздягнена Астаф'єва захопила засмагою: "Даша, караул!".

Як повідомляла Politeka, неповторна Астаф'єва здивувала кардинальною зміною іміджу, зірку не впізнати: "Русалка".