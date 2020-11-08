Модель и певица Даша Астафьева обескуражила брутальным нарядом на фото вместе с фэшн-фотографом Соней Плакидюк
Как передает Politeka.net, Плакидюк, звезда проекта "Супер топ-модель по-украински", опубликовала свежее фото в своем микроблоге в Инстаграм, на котором позировала вместе с подружкой в ванной комнате.
Эпатажные красотки удивили своими экстраординарными образами. Девушки стояли напротив зеркала, фотографируя свое отражение.
Астафьева была в черном гольфе, плотно обтянувшим ее выдающийся бюст, и латексных штанах. На голове у певицы красовался необычный головной убор из сотен жемчужных бусин, напоминавший чалму.
"Изюминкой" образа стал светло-коричневый кожаный аксессуар с металлическими заклепками, надетый поверх гольфа и штанов. Кажется, будто Даша натянула трусы и бюстгальтер, как в костюме "для взрослых".
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Плакидюк отдала предпочтение более романтическому наряду. На девушке было черное ажурное платье, сквозь которое просматривалось нижнее белье.
Черные стрелки, яркие помады дополнили "вамп"-лук обоих звезд.
"Пришла к своей на работу застегивать застежки 👯♀️ (цветы не наши) @da_astafieva ➕ @moi_sofism", - подписала фото Соня.
Пользователи кинулись комментировать увиденное:
"Моё сердечко сказало: 💔"
"Ого 🔥 Красотки😘"
"Вы такие цветы не принимаете?🤣"
"Ви фантастичні ❤️"
"Невероятно красивые 😻💔"
"Уххххххх, какие красотки💣"
Ранее мы сообщали, Астафьеву рассекретили в шоу "Маскарад". Звезда пела в огромном плюшевом костюме кенгуру. Девушка выложила кадры последнего выступления, поблагодарив всех за этот шанс.
«Кенгуруш. Как я уже говорила, мое тотемное животное😂 Все, кто знает меня лично, поймут почему. Это мой любимый номер, и выбор песни) Наконец-то, я ее выучила и теперь всегда подпеваю и танцую, когда слышу)) Хочу поблагодарить всех, кто так профессионально сделал это участие незабываемым и интересным опытом) Все службы ❤️», - подписала кадры Астафьева.
Напомним, что полностью раздетая Астафьева восхитила загаром: "Даша, караул!".
Как сообщала Politeka, неповторимая Астафьева удивила кардинальной сменой имиджа, звезду не узнать: "Русалка".