Модель и певица Даша Астафьева обескуражила брутальным нарядом на фото вместе с фэшн-фотографом Соней Плакидюк

Как передает Politeka.net, Плакидюк, звезда проекта "Супер топ-модель по-украински", опубликовала свежее фото в своем микроблоге в Инстаграм, на котором позировала вместе с подружкой в ванной комнате.

Эпатажные красотки удивили своими экстраординарными образами. Девушки стояли напротив зеркала, фотографируя свое отражение.

Астафьева была в черном гольфе, плотно обтянувшим ее выдающийся бюст, и латексных штанах. На голове у певицы красовался необычный головной убор из сотен жемчужных бусин, напоминавший чалму.

"Изюминкой" образа стал светло-коричневый кожаный аксессуар с металлическими заклепками, надетый поверх гольфа и штанов. Кажется, будто Даша натянула трусы и бюстгальтер, как в костюме "для взрослых".

Плакидюк отдала предпочтение более романтическому наряду. На девушке было черное ажурное платье, сквозь которое просматривалось нижнее белье.

Черные стрелки, яркие помады дополнили "вамп"-лук обоих звезд.

"Пришла к своей на работу застегивать застежки 👯‍♀️ (цветы не наши) @da_astafieva ➕ @moi_sofism", - подписала фото Соня.

Пользователи кинулись комментировать увиденное:

"Моё сердечко сказало: 💔"

"Ого 🔥 Красотки😘"

"Вы такие цветы не принимаете?🤣"

"Ви фантастичні ❤️"

"Невероятно красивые 😻💔"

"Уххххххх, какие красотки💣"

Ранее мы сообщали, Астафьеву рассекретили в шоу "Маскарад". Звезда пела в огромном плюшевом костюме кенгуру. Девушка выложила кадры последнего выступления, поблагодарив всех за этот шанс.

«Кенгуруш. Как я уже говорила, мое тотемное животное😂 Все, кто знает меня лично, поймут почему. Это мой любимый номер, и выбор песни) Наконец-то, я ее выучила и теперь всегда подпеваю и танцую, когда слышу)) Хочу поблагодарить всех, кто так профессионально сделал это участие незабываемым и интересным опытом) Все службы ❤️», - подписала кадры Астафьева.

Напомним, что полностью раздетая Астафьева восхитила загаром: "Даша, караул!".

Как сообщала Politeka, неповторимая Астафьева удивила кардинальной сменой имиджа, звезду не узнать: "Русалка".