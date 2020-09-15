Известная украинская певица, актриса и модель Даша Астафьева восхитила новым образом

Как сообщает Politeka.net, у себя в Инстаграм артистка опубликовала кадр из нового клипа на песню «Белая рубашка». Артистка опубликовала свое лицо крупным планом. Особое внимание поклонников привлек тот факт, что девушка полностью сменила прическу и цвет волос. На фото Даша была не похожа сама на себя. Она стала очень нежной и женственной, а от былой дерзкой соблазнительности ее образа не осталось и следа.

«Благодарю всех», - подписала снимок Даша, сказав спасибо всем поклонникам, которые оценили ее новую песню.

Напомним, что 35-летняя Даша Астафьева долгое время пела в женской группе NikitA, которая и сделала ее известной. Параллельно с музыкальной карьерой Даша активно снималась для мужских журналов и даже попала на обложку Playboy, выиграв титул «Девушка месяца». На протяжение своей карьеры Астафьева постоянно появлялась в смелых фотосессиях и дерзких образах. Однако после ухода из группы она постепенно пытается сменить образ.

В новом клипе Астафьева предстала совершенно новой девушкой. Поклонники обратили внимание, что даже сама песня непривычна для певицы.

«Русалка», «Супер», «Классный кадр», - пишут пользователи сети.

Напомним, что пышногрудая Астафьева переборщила с размером декольте, чуть не засветив лишнее: «Ммм, какая ты».

Как сообщала Politeka, эффектная Астафьева в кожаном корсете засветила лишнее: "Булочка выпала".

Также Politeka писала, что полностью раздетая Астафьева восхитила загаром: "Даша, караул!".