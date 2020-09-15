Певица сообщила, что "может себе позволить"

35-летняя украинская певица и модель Даша Астафьева разгорячила публику вызывающим образом

Как передает Politeka.net, красотка опубликовала свежее фото в своем микроблоге в Инстаграм, на котором предстала в фантастическом наряде: "половине" платья-сеточки, напоминающем рыцарскую кольчугу, и черном кожаном корсете.

На голове у брюнетки красовался необычный головной убор.

Даша позировала для новой фотосессии, когда ее исподтишка засняли в процессе. Звезда повернулась к камере боком - той частью, которая была прикрыта платьем. Однако, в кажр попала одна пикантная деталь, причем, самая аппетитная.

Пользователи пришли в неописуемый восторг от наряда певицы, о чем поспешили ее уведомить в комментариях. На некоторые из них артистка с удовольствием отвечала.

"Порвала штаны?" - "могу себе позволить 😂❤️"

"Огонь!"

"Ешкин кот" - "и он тоже😂🖤"

"Кусочек видно...кусь🍑"

"Кайфффф 🖤🖤🖤🙈🙈"

"У Вас булочка выпала"

"Когда разъелась на карантине)))"

"Эта другая половина меня убивает❤️🔥"

Ранее мы сообщали, Астафьева совсем лишилась стыда и выставила в соцсети свои голые фото. Правда, девушка "размыла" картинку, дабы совсем не лишить дара речи фанатов. Обнаженная и загорелая певица сидела на корточках, демонстрируя новые кроссовки (они, кстати, единственное, что было на ней).

"Пару дней не выхожу из дома... Не понимаю, почему меня не выпускают просто в новых кроссах", - подписала фото звезда.

"Плохо видно😕" - "это только тебе😂💋 Интрига - наше всё😂😭"; "Не сразу заметил кроссовки)"; "Даша!! Даша!! Караул ..."; "Размывчато, конечно, но красиво ❤️😂"; "Сняла линзы, пришлось очки искать👀. Даша, Вы прекрасны"; "Огооо красотка))", - отреагировали пользователи.

Напомним, что Астафьева в "леопарде" раздразнила декольте и напросилась на комплименты: "Ты вообще стареешь?".

А еще Politeka писала, что пышногрудая Астафьева вызвала восторг, сверкнув формами в рискованном платье: "Боже. Ну наконец-то...".

Также Politeka сообщала, что бесстыжая Астафьева в опасной позе дала жару прямо на столе.