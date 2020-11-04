Даша Астафьева вызвала ажиотаж неожиданным перевоплощением

Как передает Politeka.net, звезда опубликовала свежие кадры в своем микроблоге в Инстаграм, на которых показала «кусочки» из пятого эфира шоу «Маскарад» (чтобы посмотреть ролик, проскролльте вниз).

Так, команда MONATIK успешно раскрыла героя, прятавшегося в косматом костюме кенгуру да еще и в топе с юбкой чирлидерши. Ею оказалась 35-летняя певица Даша Астафьева. За правильный ответ команда заработала 10 баллов.

Сама певица поделилась своими эмоциями от участия в этом проекте в подписи к кадрам:

«Кенгуруш . Как я уже говорила, мое тотемное животное😂 Все, кто знает меня лично, поймут почему. Это мой любимый номер, и выбор песни) Наконец-то, я ее выучила и теперь всегда подпеваю и танцую, когда слышу)) Хочу поблагодарить всех, кто так профессионально сделал это участие незабываемым и интересным опытом) Все службы ❤️»

Пользователи кинулись обсуждать увиденное: среди предположений, кто скрывается под маской кенгуру, были такие, что экс-ВИА Гра Вера Брежнева и шуточные, что артист Павло Зибров. К слову, одной из первых пост Астафьевой «лайкнула» ее коллега, певица Миша Романова.

«Сексуальная, харизматичная, офигенная Даша. 😍😍🔥Изначально думала что в Кенгуру Астафьева и не ошиблась. Крутая 👍»

«До последнего думал что там Зибров !!! А оно, вот как повернулось...» - «мы ж с @pavlo_zibrov одно лицо и грация!!!😂🙌🏼»

«А я то думаю но кто это лапушка кенгурушка 😂😂»

«Я думал что там профессиональная гимнастка, невероятная физическая форма 😍 а как вы на шаре летали то вообще 🔥🔥🔥»

«Умора🤣»

«Как у Потапа повернулся язык сказать, что это Брежнева?😂»

Напомним, что полностью раздетая Астафьева восхитила загаром: "Даша, караул!".

Как сообщала Politeka, неповторимая Астафьева удивила кардинальной сменой имиджа, звезду не узнать: "Русалка".

Также Politeka писала, что эффектная Астафьева в кожаном корсете засветила лишнее: "Булочка выпала".