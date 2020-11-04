Даша Астафьева вызвала ажиотаж неожиданным перевоплощением
Как передает Politeka.net, звезда опубликовала свежие кадры в своем микроблоге в Инстаграм, на которых показала «кусочки» из пятого эфира шоу «Маскарад» (чтобы посмотреть ролик, проскролльте вниз).
Так, команда MONATIK успешно раскрыла героя, прятавшегося в косматом костюме кенгуру да еще и в топе с юбкой чирлидерши. Ею оказалась 35-летняя певица Даша Астафьева. За правильный ответ команда заработала 10 баллов.
Сама певица поделилась своими эмоциями от участия в этом проекте в подписи к кадрам:
«Кенгуруш . Как я уже говорила, мое тотемное животное😂 Все, кто знает меня лично, поймут почему. Это мой любимый номер, и выбор песни) Наконец-то, я ее выучила и теперь всегда подпеваю и танцую, когда слышу)) Хочу поблагодарить всех, кто так профессионально сделал это участие незабываемым и интересным опытом) Все службы ❤️»
Корейская Кардашьян дерзко посветила упругими "яблочками" в приоткрытом декольте: "Очаровательные шалости"
"Храни вас Бог!": самая богатая певица Украины срочно покинула страну после болезни, муж-миллиардер настоял
Неукротимая Анджелина Джоли в смелом боди задрала ножки, заставив мужчин кричать от восторга: «Ням!»
"Папа за все заплатил": затравленная дочь Кошевого из «Квартал 95» не выдержала и решилась на признание
Пользователи кинулись обсуждать увиденное: среди предположений, кто скрывается под маской кенгуру, были такие, что экс-ВИА Гра Вера Брежнева и шуточные, что артист Павло Зибров. К слову, одной из первых пост Астафьевой «лайкнула» ее коллега, певица Миша Романова.
«Сексуальная, харизматичная, офигенная Даша. 😍😍🔥Изначально думала что в Кенгуру Астафьева и не ошиблась. Крутая 👍»
«До последнего думал что там Зибров !!! А оно, вот как повернулось...» - «мы ж с @pavlo_zibrov одно лицо и грация!!!😂🙌🏼»
«А я то думаю но кто это лапушка кенгурушка 😂😂»
«Я думал что там профессиональная гимнастка, невероятная физическая форма 😍 а как вы на шаре летали то вообще 🔥🔥🔥»
«Умора🤣»
«Как у Потапа повернулся язык сказать, что это Брежнева?😂»
Напомним, что полностью раздетая Астафьева восхитила загаром: "Даша, караул!".
Как сообщала Politeka, неповторимая Астафьева удивила кардинальной сменой имиджа, звезду не узнать: "Русалка".
Также Politeka писала, что эффектная Астафьева в кожаном корсете засветила лишнее: "Булочка выпала".