У 10 випуску кулінарного шоу "Майстер Шеф" проект покинув ще один учасник

Як передає Politeka.net, судді обрали найслабшу ланку з тих учасників, які були під загрозою вильоту. Як відомо, суддями "Майстер Шеф" в 10 сезоні стали Ектор Хіменес-Браво, Володимир Ярославський і Ольга Мартиновська.

У новому випуску учасників проекту чекала запекла боротьба в командах. Після кожного етапу визначалося кілька людей, які опинялися в зоні ризику.

У першому етапі учасники розгадували кулінарні ребуси. У другому конкурсі команди готували різні страви за обмежений проміжок часу.

Для тих учасників, які потрапили в зону ризику, влаштували особливе змагання. Їм запропонували приготувати страви з тих продуктів, які їм дадуть учасники в білих фартухах. В результаті судді постановили, що шоу в 10 випуску залишить Катерина Дем'янова, яка впоралася із завданням гірше за всіх.

Варто відзначити, що глядачі в мережі буквально повстали проти такого рішення, пригрозивши, що більше не будуть дивитися шоу.

"Катя була просто найкраща, я в печалі", «пропав інтерес до МШ в даному сезоні, а далі взагалі не бачу сенсу дивитися», «плачу, шалено шкода, але вона молодець, я вірю, що в майбутньому у неї буде успіх», "як же сильно я тепер засмутилася", - пишуть користувачі Мережі.

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