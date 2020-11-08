У 10 випуску кулінарного шоу "Майстер Шеф" проект покинув ще один учасник
Як передає Politeka.net, судді обрали найслабшу ланку з тих учасників, які були під загрозою вильоту. Як відомо, суддями "Майстер Шеф" в 10 сезоні стали Ектор Хіменес-Браво, Володимир Ярославський і Ольга Мартиновська.
У новому випуску учасників проекту чекала запекла боротьба в командах. Після кожного етапу визначалося кілька людей, які опинялися в зоні ризику.
У першому етапі учасники розгадували кулінарні ребуси. У другому конкурсі команди готували різні страви за обмежений проміжок часу.
Безсоромна Анджеліна Джолі виставила напоказ соковитий бюст, обтягнутий прозорою сіткою: королева епатажу
Долар грандіозно обвалиться, курс валют вразить українців відразу після вихідних: нові дані НБУ
Куди пропали і як сьогодні виглядають Аїда Ніколайчук, Олег Кензов та інші забуті зірки Х-фактора: "Порядинського не впізнати"
З'явилося відео трагедії в київському метро, збіглася поліція: тіло лежить біля ескалаторів
Для тих учасників, які потрапили в зону ризику, влаштували особливе змагання. Їм запропонували приготувати страви з тих продуктів, які їм дадуть учасники в білих фартухах. В результаті судді постановили, що шоу в 10 випуску залишить Катерина Дем'янова, яка впоралася із завданням гірше за всіх.
Варто відзначити, що глядачі в мережі буквально повстали проти такого рішення, пригрозивши, що більше не будуть дивитися шоу.
"Катя була просто найкраща, я в печалі", «пропав інтерес до МШ в даному сезоні, а далі взагалі не бачу сенсу дивитися», «плачу, шалено шкода, але вона молодець, я вірю, що в майбутньому у неї буде успіх», "як же сильно я тепер засмутилася", - пишуть користувачі Мережі.
Нагадаємо, що юна "дружина" Ектора Хіменес-Браво несподівано потрапила в кадр: "що за дівчинка?".
Як повідомляла Politeka, Ектор Хіменес-Браво розкрив секрет ідеального чізкейку:"приготує навіть дитина".
Також Politeka писала, що суддя "Майстер Шеф" Хіменес-Браво показав ненафарбовану Єфросиніну, впізнати складно.