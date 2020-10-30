48-річний суддя українського кулінарного шоу "МастерШеф" Ектор Хіменес-Браво викликав переполох у соцмережах, опублікувавши три нових відеоролика
На одному з них знаменитість показав свої улюблені луки. Шанувальники побачили, яким Ектор буває в брутальному, милому, молодіжному, брендовому, домашньому і офіційному вигляді. Зірка на кожному кадрі вбирався в новий одяг, пише Politeka.
Але найбільший інтерес викликали два інших ролика. На одному з них Хіменес-Браво показує невідомій дівчині з короткою стрижкою якийсь фрукт і запитує у неї, що це за фрукт.
"Груша!",- каже дівчина.
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"Ні", - відповідає Ектор.
"Гарбуз!"- не здається співрозмовниця зірки.
"Все вже, спроба тільки одна", - був невблаганний суддя "МастерШеф".
А на третьому відео знаменитість з тією ж дівчиною влаштували "змагання" зі швидкісного поїдання бургерів.
"У перервах між зйомками я не втрачаю навичок тертя, а Раптена у мене буде власне скетч-шоу. Яке відео Вам подобається більше 1,2,3? ⬇ ️ ",- підписав повідомлення Хіменес-Браво.
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Фанати із захопленням відреагували на новий пост знаменитості, багатьох з них цікавило, що за дівчина поруч з Ектором.
"У вас така жива міміка, під кожен образ і тому все виглядає дуже органічно👍 брендовий і домашній 👍 😁 це дружина? А що це за дівчинка Молодіжний-найзручніший🙌 з собакою найкраще💓 💓 💓 Ектор її удочерив? Ahaha Господи це Божественно😍 😅 🔥", – написали вони.
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Як повідомляє Politeka з посиланням на Instagram зірки, Ектор повідомив, що чудово провів відпустку і досі згадує про нього, хоча пройшло вже кілька тижнів, як його відпочинок закінчився.
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https://www.youtube.com/watch?v=uRiEWKJNpfY