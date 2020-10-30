48-річний суддя українського кулінарного шоу "МастерШеф" Ектор Хіменес-Браво викликав переполох у соцмережах, опублікувавши три нових відеоролика

На одному з них знаменитість показав свої улюблені луки. Шанувальники побачили, яким Ектор буває в брутальному, милому, молодіжному, брендовому, домашньому і офіційному вигляді. Зірка на кожному кадрі вбирався в новий одяг, пише Politeka.

Але найбільший інтерес викликали два інших ролика. На одному з них Хіменес-Браво показує невідомій дівчині з короткою стрижкою якийсь фрукт і запитує у неї, що це за фрукт.

"Груша!",- каже дівчина.

"Ні", - відповідає Ектор.

"Гарбуз!"- не здається співрозмовниця зірки.

"Все вже, спроба тільки одна", - був невблаганний суддя "МастерШеф".

А на третьому відео знаменитість з тією ж дівчиною влаштували "змагання" зі швидкісного поїдання бургерів.

"У перервах між зйомками я не втрачаю навичок тертя, а Раптена у мене буде власне скетч-шоу. Яке відео Вам подобається більше 1,2,3? ⬇ ️ ",- підписав повідомлення Хіменес-Браво.

Переглянути цю публікацію в Instagram Публікація від Hector Jimenez-Bravo (@hectorjimenezbravo) 30 Окт 2020 в 3:38 PDT

Фанати із захопленням відреагували на новий пост знаменитості, багатьох з них цікавило, що за дівчина поруч з Ектором.

"У вас така жива міміка, під кожен образ і тому все виглядає дуже органічно👍 брендовий і домашній 👍 😁 це дружина? А що це за дівчинка Молодіжний-найзручніший🙌 з собакою найкраще💓 💓 💓 Ектор її удочерив? Ahaha Господи це Божественно😍 😅 🔥", – написали вони.

Раніше Ектор Хіменес-Браво викликав захват у соцмережах, опублікувавши нові фото

Як повідомляє Politeka з посиланням на Instagram зірки, Ектор повідомив, що чудово провів відпустку і досі згадує про нього, хоча пройшло вже кілька тижнів, як його відпочинок закінчився.

Нагадаємо, що Хіменес-Браво розкрив хитрощі приготування крем-супу:"він стане вашим фаворитом".

А ще Politeka писала, що Хіменес-Браво здивував рецептом найніжнішого десерту з ожиною: "Фокус в...".

Також Politeka повідомляла, що Хіменес-Браво розкрив рецепти смачних закусок:"Насолоджуйтесь".

https://www.youtube.com/watch?v=uRiEWKJNpfY