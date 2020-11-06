Популярна українська телеведуча Маша Єфросиніна здивувала зовнішнім виглядом поруч з відомим шеф-кухарем

Як передає Politeka.net, Ектор Хіменес-Браво у себе в Instagram опублікував спільне фото із зіркою. При цьому Маша позувала для фото без краплі макіяжу. Вона була одягнена в помаранчеву толстовку. Видно було, що красуня відпочивала і до зйомки була не готова.

"Так приємно зустріти @mashaefrosinina з донькою Наною в нашому ресторані. Мені дуже приємно, що така вишукана і елегантна дівчина вибирає мої страви", - зазначив Ектор.

За півгодини пост шеф-кухаря зібрав майже 4 тисячі лайків. У коментарях шанувальники стали обговорювати зовнішність теледіви.

"Я і не впізнала Машу! Якщо чесно-без мейка потрібно тільки вдома перед сном!) Мейк - як розкішна білизна-жінці личить», «Маша без фільтрів», «Прекрасна зустріч», "Браво", - пишуть користувачі Мережі.

Раніше ми писали, що Маша Єфросиніна змінила імідж і показала себе після кардинальних змін. Зірка, яка є володаркою розкішного волосся, зважилася обстригти чолку. Варто відзначити, що новий образ Єфросиніної вийшов досить свіжим і незвичайним.

Нагадаємо, що конфлікт Фреймут з Єфросиніною вийшов на новий рівень, пристрасті на "Танцях з зірками" розпалюються: "Маша як змія".

Як повідомляла Politeka, Маша Єфросиніна, яка уколола Фреймут, вибухнула емоціями після "Танців з зірками":" ніхто з вас не розуміє...".

Також Politeka писала, що Єфросиніна публічно викрила Фреймут у брехні на "Танцях з зірками": "Давай визначатися, Оля".