Суддя українського кулінарного шоу "МастерШеф" Ектор Хіменес-Браво поділився рецептом смачного десерту
Як передає Politeka.net, покроковий рецепт приготування баскського чізкейку він показав на своїй Instagram-сторінці.
Кухар запевнив, що цю смакоту зможе приготувати навіть дитина.
Я " привіз цей рецепт з Країни Басків. Ви знали, що концентрація мішленівських ресторанів на душу населення там найбільша в світі? Але я закохався навіть не в це! Неймовірна природа, приємний гірський клімат Іспанії і неосяжна любов до місцевого продукту. Там живуть найталановитіші люди і імениті шефи. Вони не тільки зберігають традиційні іспанські рецепти, вони інтерпретують світові страви на свій лад", - емоційно висловив Ектор під постом.
Для приготування вам знадобиться:
- Вершковий сир (Філадельфія) - 250 гр.
- Борошно-5 гр.
- Яйце-1 шт.
- Жовток - 1 шт.
- Вершки 30% - 150 гр.
- Цукор-60 гр.
А ось спосіб приготування виявився дійсно дуже простим: вам потрібно змішати всі інгредієнти до однорідної маси і повного розчинення цукру. Помістивши масу у форму для випічки, випікати в духовці при 220 градусів - 30 хвилин.
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