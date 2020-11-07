Суддя українського кулінарного шоу "МастерШеф" Ектор Хіменес-Браво поділився рецептом смачного десерту

Як передає Politeka.net, покроковий рецепт приготування баскського чізкейку він показав на своїй Instagram-сторінці.

Кухар запевнив, що цю смакоту зможе приготувати навіть дитина.

Я " привіз цей рецепт з Країни Басків. Ви знали, що концентрація мішленівських ресторанів на душу населення там найбільша в світі? Але я закохався навіть не в це! Неймовірна природа, приємний гірський клімат Іспанії і неосяжна любов до місцевого продукту. Там живуть найталановитіші люди і імениті шефи. Вони не тільки зберігають традиційні іспанські рецепти, вони інтерпретують світові страви на свій лад", - емоційно висловив Ектор під постом.

Для приготування вам знадобиться:

  • Вершковий сир (Філадельфія) - 250 гр.
  • Борошно-5 гр.
  • Яйце-1 шт.
  • Жовток - 1 шт.
  • Вершки 30% - 150 гр.
  • Цукор-60 гр.

А ось спосіб приготування виявився дійсно дуже простим: вам потрібно змішати всі інгредієнти до однорідної маси і повного розчинення цукру. Помістивши масу у форму для випічки, випікати в духовці при 220 градусів - 30 хвилин.

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