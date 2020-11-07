Суддя українського кулінарного шоу "МастерШеф" Ектор Хіменес-Браво поділився рецептом смачного десерту



Як передає Politeka.net, покроковий рецепт приготування баскського чізкейку він показав на своїй Instagram-сторінці.



Кухар запевнив, що цю смакоту зможе приготувати навіть дитина.



Я " привіз цей рецепт з Країни Басків. Ви знали, що концентрація мішленівських ресторанів на душу населення там найбільша в світі? Але я закохався навіть не в це! Неймовірна природа, приємний гірський клімат Іспанії і неосяжна любов до місцевого продукту. Там живуть найталановитіші люди і імениті шефи. Вони не тільки зберігають традиційні іспанські рецепти, вони інтерпретують світові страви на свій лад", - емоційно висловив Ектор під постом.

Для приготування вам знадобиться:

Вершковий сир (Філадельфія) - 250 гр.

Борошно-5 гр.

Яйце-1 шт.

Жовток - 1 шт.

Вершки 30% - 150 гр.

Цукор-60 гр.

А ось спосіб приготування виявився дійсно дуже простим: вам потрібно змішати всі інгредієнти до однорідної маси і повного розчинення цукру. Помістивши масу у форму для випічки, випікати в духовці при 220 градусів - 30 хвилин.

Нагадаємо, що Хіменес-Браво розкрив хитрощі приготування крем-супу:"він стане вашим фаворитом".

А ще Politeka писала, що Хіменес-Браво здивував рецептом найніжнішого десерту з ожиною: "Фокус в...".

Також Politeka повідомляла, що Хіменес-Браво розкрив рецепти смачних закусок:"Насолоджуйтесь".



