Співак Філіп Кіркоров влаштував восьмирічним синові й доньці справжнє випробування
Як передає Politeka.net, 53-річний артист опублікував свіжі фото в своєму мікроблозі в Instagram, на яких постав разом з Аллою-Вікторією і Мартіном-Христином на фешенебельному відпочинку в Дубаї.
Щасливий Кіркоров в строкатій сорочці і шортах-плавках позував разом зі спадкоємцями на яхті. Однак дітям не вдалося розслабитися, так як вони зайнялися вейксерфінгом - катанням на спеціальній дошці по воді за буксируючим судном.
Батько, судячи з усього, привчає дітей кидати виклик новим вершинам і здійснювати подвиги.
"Тим, хто не бачить, що життя драйвове, просто потрібно вище підстрибнути!🔝
А ми як завжди отримали сотні ін'єкцій адреналіну на відпочинку і готові до нових вершин⛰", - підписав знімки Кіркоров.
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Користувачі кинулися обговорювати побачене:
"Які щасливі😍 гарного відпочинку❤️"
"Господи, як же це прекрасно"
"Так, адреналіну було багато 🔥 🙌 "
"Діти такі спортсмени!!!🔥👏❤️"
"Кайф і драйв!!! Супер!! Щасливі і красиві 😍 😍 😍 "
"Рай неземний 😍 🔥 🌊 "
"Одній мені здається, що син на всіх фото сумний?"- "Дійсно сумний вигляд у хлопчика" - "там і дівчинка завжди сумна"
"Діти великі молодці 👍... не побоялися на мотузці мчати! І фото 🔥 🔥 🔥 "
"Так схуд Філіп...."
Раніше ми повідомляли, Кіркоров відправився в ОАЕ не просто відпочити з дітьми, але ще й взяти участь у фестивалі "PaRUS". До речі, тут же виступала Українська "Королева ночі" Оля Полякова. Зворушлива зустріч двох артистів не пройшла повз мережу.
На спільних фото вони обіймалися і цілувалися прямо перед камерами. Також з'явилася фотографія, на якій Кіркоров поклав голову на плече Полякової. Крім цього, не приховуючи своїх емоцій і радості, російський співак вітав артистку із зустріччю на нейтральній території, на що співачка, в свою чергу, відповіла взаємністю.
Нагадаємо, що співачка Ольга Полякова розповіла українцям, як потрібно розважатися в лісі.
Як повідомляла Politeka, Ольга Полякова показала своїм фоловерам, як вона проводить час вранці.
Також Politeka писала, що "Королева ночі" просить українців не здавати квитки на перенесений концерт.