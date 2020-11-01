Украинская певица Оля Полякова отправилась в лес и показала, как нужно правильно собирать грибы

Знаменитость выложила на своей странице в соцсети "Инстаграм" новый ролик с фрагментами своего кулинарного шоу, передает Politeka.net. Знаменитость надела черную куртку с золотистыми узорами, спортивные зеленые штаны, вооружилась корзинками и пошла искать грибы вместе с дочками (чтобы посмотреть полное видео, скрольте страницу до конца).

"Я сегодня решила выйти в лес. Я надеюсь найти белые грибы, мы будем сегодня готовить самое мое любимое блюдо осени - ризотто с белыми грибами. В основном белые грибы растут в дубовых рощах, и чтобы их выколупать, нужно сбить ногти и запачкать обувь", - поделилась Полякова жизненной мудростью в ролике и добавила в описании: "ОляВидение представляет: Васадули вагароде. Анонс пятого выпуска: ризотто с белыми грибами. Смотрите завтра у меня на канале 🙌🏻".

Пользователи социальной сети прокомментировали осенний поход звезды и ее кулинарные способности:

"Есть ли что-то, что Оля не умеет? Наверное нет, молодец 😍"; "Оля, ты прекрасна, и так же твоя дочка прелесть"; "Оля, всегда с удовольствием смотрю ваши кулинарные видео. Вы умничка 😊"; "Ты себя любишь похвалить".

Напомним, разгоряченная Оля Полякова призналась, почему ведется на "дойки" как мужик: "Хватаете ее...".

Как сообщала Politeka, встревоженная Полякова призналась в проблемах со здоровьем, ситуация серьезная.

Также Politeka писала, что концерт Оли Поляковой на грани срыва, украинцы массово сдают билеты: "Кому он нужен, пир во время чумы".