Модель Сьюзі Кортез, яка прославилася по всьому світу, як володарка найкрасивіших сідниць в світі, показала провокаційне фото

Свіжий знімок королева епатажу оприлюднила на своїй сторінці в Instagram, передає Politeka.net

На фото Кортез позує в синьому злитому купальнику. Дівчина розвернулася спиною, щоб дати всім насолодити своїми пружними формами, за які отримала титул.

Красуня повернулася і пильно дивиться в камеру, тримаючи в руках кінчик волосся, зав'язаних в тугу косичку.

Від пікантного кадру у багатьох фанатів почастішав пульс і кинуло в жар. За 15 хвилин її фото зібрала понад 2 тисячі лайків і багато коментарів. Особливо в захваті чоловіки, які із завмиранням серця переглядають кожне нове фото красуні.

Раніше ми писали, що Сьюзі Кортес постала топлес в колготках-сіточці, лежачи на килимку. Брюнетка спокусливо вигнулася, піднявшись навшпиньки. Руками дівчина прикрила "срам", витягнувши їх між ніг, але бюст залишила недоторканим. Видно, як ефектно напружилися її м'язи.

"На цьому тижні у мене є сюрприз на Хеллоуїн. 🔥 🎃 ",- підписала фото зірка.

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