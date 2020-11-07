З кожним разом все більше дивує

Дружина онука Алли Пугачової, модель Олена Преснякова (Краснова), порадувала красивим видом на авто

Як повідомляє Politeka.net, дівчина опублікувала на своїй сторінці в соцмережі "Instagram" серію свіжих фото зі своєї подорожі до Туреччини. На цей раз Олена вирушила в пустелю, надівши бежеву сукню з довгим шлейфом і чоботи на високих підборах в тон.

Врхотка взяла участь у фотосесії з ретро-кабріолетом. Вона забралася на багажник автомобіля, дозволивши подолу сукні волочитися по піску. У такому вбранні вона сперлася руками об корпус машини і спокусливо схрестила ноги з важким виразом обличчя. Трохи осторонь відкривається прекрасний вид на пустельну турецьку землю.

"Ще трохи красот Каппадокії вам в стрічку 🌅", - зазначила дружина музиканта Микити Преснякова в описі до фото.

Користувачі соціальної мережі не упустили шанс висловити Олені свої компліменти в коментарях:

"Офігіти, красуня 👍❤️💋"; "Хочу в Каппадокію😢"; "Ну що за дівчина 😍 😍 😍 😍"; "Як це красиво".

Раніше Олена Преснякова покрасувалася зовнішністю у дворі готелю. Модель зігнулася в чорній сукні з напівпрозорою тканиною на грудях, руках і шиї, короткий фасон зробив акцент на струнких ногах. Образ вона довершила золотими ланцюгами і мініатюрною сумочкою.

Нагадаємо, молода невістка Пугачової зворушила чуттєвої зйомкою без білизни

А ще Politeka писала, що роздягнена невістка Пугачової блиснула пружними формами без нижньої білизни

Також Politeka повідомляла, що молоденька невістка Алли Пугачової спокусила ідеальними рельєфами в міні-ТОПі