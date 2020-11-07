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Супруга внука Аллы Пугачевой, модель Алена Преснякова (Краснова), порадовала красивым видом на авто

Как сообщает Politeka.net, девушка опубликовала на своей странице в соцсети "Инстаграм" серию свежих фото из своего путешествия в Турцию. На этот раз Алена отправилась в пустыню, надев бежевое платье с длинным шлейфом и сапоги на высоком каблуке в тон.

Крсотка приняла участие в фотосессии с ретро-кабриолетом. Она забралась на багажник автомобиля, позволив подолу платья волочиться по песку. В таком наряде она оперлась руками о корпус машины и соблазнительно скрестила ноги с томным выражением лица. Чуть в стороне открывается прекрасный вид на пустынную турецкую землю.

"Ещё немного красот Каппадокии вам в ленту 🌅", - отметила супруга музыканта Никиты Преснякова в описании к фото.

Пользователи социальной сети не упустили шанс выразить Алене свои комплименты в комментариях:

"Офигеть, красотка 👍❤️💋"; "Хочу в Каппадокию😢"; "Ну что за девушка 😍😍😍😍"; "Как это красиво".

Ранее Алена Преснякова покрасовалась внешностью во дворе отеля. Модель изогнулась в черном платье с полупрозрачной тканью на груди, руках и шее, короткий фасон сделал акцент на стройных ногах. Образ она довершила золотыми цепями и миниатюрной сумочкой.

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