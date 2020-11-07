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Актриса і співачка Дженніфер Лопес покрутила своєю знаменитою п'ятою точкою після оголошення результатів президентський виборів у США

Відповідне відео з'явилося в Instagram-акаунті знаменитості, передає Politeka.net (щоб переглянути-доскролльте сторінку до кінця)

За результатами американських виборів, перемогу здобув демократ Джозеф Байден.

Ця звістка порадувала відому поп-виконавицю Джей Ло.

Вона розмістила архівне відео, зроблене під час одного зі своїх концертів.

У кадрі, артистка танцює, паморочиться і виляє сідницями перед численною публікою.

"Президент Байден. Віце-президент Камала Харріс", - підписала відео Лопес.

"Ми слелалі це", - пишуть у відповідь захоплені американці.

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Співачка одягла білу маєчку, яка обтягнула її красиві груди: "Божественна". Чорні лямки комбінезона тягнулися до стрункої талії артистки. Завершили її образ сережки.

Зірка розпустила довге рівне волосся, її макіяж був зроблений з акцентом на пишні вії. При цьому не можна звернути увагу і на глянцеві губи знаменитості.

Загалом, образ вийшов стриманим, але дуже красивим.

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