Актриса і співачка Дженніфер Лопес покрутила своєю знаменитою п'ятою точкою після оголошення результатів президентський виборів у США
Відповідне відео з'явилося в Instagram-акаунті знаменитості, передає Politeka.net (щоб переглянути-доскролльте сторінку до кінця)
За результатами американських виборів, перемогу здобув демократ Джозеф Байден.
Ця звістка порадувала відому поп-виконавицю Джей Ло.
Вона розмістила архівне відео, зроблене під час одного зі своїх концертів.
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У кадрі, артистка танцює, паморочиться і виляє сідницями перед численною публікою.
"Президент Байден. Віце-президент Камала Харріс", - підписала відео Лопес.
"Ми слелалі це", - пишуть у відповідь захоплені американці.
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Співачка одягла білу маєчку, яка обтягнула її красиві груди: "Божественна". Чорні лямки комбінезона тягнулися до стрункої талії артистки. Завершили її образ сережки.
Зірка розпустила довге рівне волосся, її макіяж був зроблений з акцентом на пишні вії. При цьому не можна звернути увагу і на глянцеві губи знаменитості.
Загалом, образ вийшов стриманим, але дуже красивим.
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