Звезда Голливуда, известная певица Дженнифер Лопес предстала в очень интересном образе
Необычное фото красотки появилось в ее сториз Инстаграм, передает Politeka.net.
На снимке красотка предстала обнаженной. Тело Дженнифер блестело и, вероятно, было каким-то влажным.
Заметно, насколько модель стройная, и тело кажется не пропорциональным с головой. За спиной актрисы были белые крылья, что говорит - красотка предстала в образе ангела.
Джей Ло сидела на земле, приподняв стройные ножки. Артистка немного выгнулась, чтобы скрыть самые интимные места.
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Актриса смотрела в камеру, приоткрыв губы. Волосы Лопес были кудрявыми, короткими и светлыми. Это придавало образу некой невинности, несмотря на то что, певица позировала без одежды.
Фото было сделано фанатом Джей Ло, о чем свидетельствует авторство.
Кадр хоть и был обнародован в сториз, но, думаем, он произвел фурор среди фанатов, ведь такой Лопес редко увидишь.
Кроме того, на знаменитость подписаны 120 миллионов пользователей сети, поэтому ее посты не остаются без внимания и моментально набирают тысячи лайков.
Напомним, Дженнифер Лопес показала себя в восхитительном серебристом платье с блестками с безумно большим вырезом на груди.
Тем более, что звезда "забыла надеть нижнее белье. Также изюминкой стал высокий разрез юбки: Лопес не могла не похвастаться аппетитными и стройными ножками.
Ранее сообщалось, что Дженнифер Лопес позировала в лосинах и топе, обнимая шест. В руках у артистки был микрофон и она ждала старта, после чего потрясла своим телом у шеста.
Рядом можно увидеть девочек из подтанцовки, которые были в топах и штанах.
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