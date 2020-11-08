Курс валют в Украине 8 ноября застынет перед грандиозным падением, гривна за выходные наберется смелости
Как рассказывает Politeka, об этом свидетельствует прогноз Национального банка Украины.
Сто долларов с понедельника упадут на 22,68 гривны. Евро хоть и не так много, но упадут: экономисты прогнозируют понижение на 15,74 пункта.
Курс валют в Украине 8 ноября, согласно прогнозу, будет следующим:
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100 долларов – 2813,75 грн;
100 евро – 3342,45 грн.
Гривна, на удивление, пропустит несколько ударов от российского рубля. Десять из них можно будет купить за 3,6649 грн.
Как мы рассказывали до этого, в Украине намерено пытаются поднять курс доллара.
По словам экономиста Андрея Новака, уровень жизни в Украине считается одним из худших в Европе.
"Мы уже опустились ниже Молдовы и опускаться еще есть куда. Это одно из последствий курсовой политики. Ранее прозвучала такая фраза: "30 гривен за доллар - это нормально". Ясно, что это не президент придумал. Очевидно, что он в экономике не разбирается, а тем более в финансовых балансах", - отметил он.
Напомним, что у Зеленского раскрыли, что ждет украинскую экономику, цифры от МВФ оказались неверными: «Падение ВВП не больше…».
Как сообщала Politeka, новый курс доллара после 25 октября, надо ли срочно бежать в обменники: "Действует правило....".
Также Politeka писала, что доллар споткнется, НБУ обновил курс валют: чего ждать украинцам.