Курс доллара в Украине может достичь 28,5 гривен уже в ближайшие недели
Как сообщает Politeka, ссылаясь на Обозреватель, такой прогноз озвучил финансовый эксперт Егор Комов.
По его мнению, сегодня – не самое лучшее время для продажи валюты, а если доллары или евро надо покупать, то лучше делать это нечасто (раз в неделю, не более) и небольшими суммами.
"Если нет необходимости, я бы не советовал продавать сейчас доллары. Для покупки всегда действует одно и то же правило: покупать нужно равными порциями, лучше в середине месяца", – советует аналитик.
Комов считает, что на сегодняшний день ситуация с валютой зависит от политической ситуации в Украине и от внешних факторов, поэтому большие суммы валюты за один раз обменивать нежелательно.
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Напомним, Нацбанк на среду, 21 октября установил новые курсы гривны по отношению к валютам. Так, официальный курс доллара к гривне понизился впервые после роста на протяжении недели. А официальный курс евро вырос до максимума почти за три года.
НБУ установил официальные курсы валют на следующем уровне:
– 100 долларов США – 2837,07 гривен (-0,0055 грн)
– 100 евро – 3350,44 гривен (+0,0701 грн).
Ранее мы писали, что аналитики дали прогноз о том, что курс в октябре будет плавно повышаться. Через неделю прогнозируется стоимость американской валюты в размере 28,5 грн/дол на межбанке, а наличный доллар в банках – до 28,6 грн/дол.
Также в более длительной перспективе девальвация гривны будет происходить не так существенно, как предполагалось ранее.
Аналитик Максим Орищак подчеркнул, что подорожание доллара будет происходить плавно из-за слабости банковского сектора, а значит потенциальный отток средств со счетов физических лиц; и в результате сложных отношений Украины с партнерами на фоне пандемии.
По мнению экспертов, сейчас доллар в Украине находится в "зоне неопределенности", и тренд к девальвации украинской валюты еще не закончился.
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