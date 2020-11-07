Дружина відомого гумориста Євгена Кошового, Ксенія здалася в стильному вбранні
Незважаючи на свого знаменитого чоловіка, який постійно виступає на сцені, Ксенія вважає за краще подалі триматися від шоу-бізнесу. Зараз жінка займається розвитком власного бізнесу з пошиття одягу, а також виховує двох дочок, пише Politeka.net
Спочатку Кошова випускала дитячий одяг під власним брендом, але потім вирішила розширити свій асортимент і зайнятися ще й випуском одягу для дорослих модниць.
Також у своєму Instagram-акаунті дизайнер Кошова виступає ще й моделлю і рекламує свої власні наряди.
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На останніх фото вона попозувала в чорній мішкуватій сукні з гудзиками і ременем на поясі. Родзинкою вбрання стала величезна біла квітка прикріплена на грудях.
"У кожної дівчинки має бути улюблене плаття, яке підходить на всі випадки в житті😉і це точно ☝ 🏻 воно", - йдеться в підписі.
Нагадаємо, раніше повідомлялося, що Євген Кошовий неприємно здивував змінами зовнішності.
Користувачі мережі звернули увагу, що артист поправився. При цьому хтось тут же став вимагати, що актор негайно схуд, а інші вирішили, що справа у віці.
"Дружині потрібно сісти на дієту сувору. Надто як для артиста повний", " Люди це вік вже, а повніють вони не від котлет, а від років. Не хлопчики вже, а чоловіки", - писали в коментарях.
Нагадавши, Кошовий з "Квартал 95" пожовтів і змінився в особі після слів дружини: таким його ще не бачили.
Як повідомляла Politeka, юна дочка Кошового з "Квартал 95 «зухвало задерла ногу в недитячій сукні:»Вовчиця вийшла на полювання".
Також Politeka писала, що дружина Кошового з "Квартал 95 «з дочками похвалилася літнім тілом в купальнику:»як всі схожі".