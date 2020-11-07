Як тепер виглядає найвідоміша " жінка з бородою"

Австрійський співак Томас Нойвірт, який переміг на "Євробаченні" під псевдонімом Кончіта Вурст, знову здався в образі брутального бородача

Відповідне фото артист розмістив у себе в Instagram, пише Politeka.net

Судячи з аккаунту Томаса можна зробити висновок, що для нього абсолютно звично одягатися то в чоловіка, то в жінку.

І ось днями він знову опублікував фото, на якому його можна побачити в брутальному образі з густою бородою на обличчі.

Артист попозував у звичайному чорному спортивному костюмі і кепці, а впідпису подякував усім своїм фанатам за привітання до Дня народження, який він відзначав 6 листопада.

"Спасибі за побажання на день народження😍», - написав він.

Фанати прийшли в захват і почали бажати своєму кумиру всього найкращого.

Раніше ми повідомляли, Вурст збентежила епатажним чином. На одному зі знімків зірка позує в чорному боді з мереживними вставками. Зверху накинута шуба. На ногах артиста – високі червоні чоботи з вузьким носком і на шпильці.

На іншому фото Вурст йде в чорній мереживній білизні, поверх якого розкритий світлий плащ. Взутий артист у високі чорні чоботи на шпильці.

Відзначимо, кадри викликали справжній фурор в мережі.

Нагадаємо, що Кончіта Вурст застигла в обіймах красеня: "Так мило...».

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