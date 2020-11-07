Український музикант Сергій Бабкін розповів про своє головне натхнення

Як пише Politeka.net, знаменитість опублікував на своїй сторінці в соцмережі "Instagram" нове фото в осінньому образі на честь свого 42-го дня народження. На цей раз співак постав перед шанувальниками в смугастому сіро-чорному пальто, під яке надів бірюзову толстовку з капюшоном.

У такому вигляді Сергій Бабкін сфотографувався на свіжому повітрі зі щасливим виглядом - його усміхнене обличчя так і світиться від радості. Виконавець засунув руки в кишені пальто і дозволив пожовклим листям вільно падати на його голову і плечі.

"42. Дякую Всесвіту, Богу, Сім'ї, всім Вам!!!💚 Ви - моє натхнення! 💚",- поділився він своїми емоціями в описі.

Користувачі соцмережі привітали Сергія зі святом і залишили багато приємних коментарів під постом. Навіть знаменитості не залишилися осторонь, свої побажання відправили Леся Нікітюк і Джамала:

"З днем народження, Серьожка"; "Дорогий, красивий і крутий !!! З Днем Народження☺ не чоловік а конхфета❤️"; "З Новим роком життя! Щастя безмежного всій родині"; " з днем Народження вас, світлий, променистий чоловічок❤️💙 💚 💛 💜 всіх благ🙏 ✨".

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