Актриса студії "Квартал 95" і українська модель Валерія Товстолес випробувала нову білизну в ліжку

Як передає Politeka.net, зірка розмістила на своїй сторінці в соцмережі "Instagram" серію фото зі спальні. Дівчина поніжилася в ліжку в нижній білизні, але сховала своє розкішне тіло під ковдрою, розгледіти можна лише очі з млосним поглядом і хвилююче оголене плече.

На одному з фото Лера Товстолес зображена разом з красунею-кішкою на прізвисько сірі, яка перебрала на себе всю увагу, залишивши актрису в розфокусі. Коричневий вихованець дуже зручно розлігся на синьому постільній білизні і зачарував задоволеною мордочкою.

"2020 - це час, коли купуєш не шикарне плаття, а ліжко і піжаму. Зараз це потрібніше) Гряде зима і я захотіла знайти постільну білизну, в якому я з радістю буду зустрічати своє Зимовий ранок. Довго ніжитися в ліжечку і вкриватися пледом", - підписала знімки Лера.

Користувачі Мережі в коментарях прийшли в захват від зовнішності знаменитості та її пухнастої улюблениці:

"Навіть не знаю яка кішечка ближче.... або та, що на 2й фотографії, або та, що на 3й..."; "Нічого собі вуса"; "Доброго ранку, Лера. Я люблю тебе".

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