Актриса студии "Квартал 95" и украинская модель Валерия Товстолес опробовала новое белье в постели

Как передает Politeka.net, звезда разместила на своей странице в соцсети "Инстаграм" серию фото из спальни. Девушка понежилась в кровати в нижнем белье, но спрятала свое роскошное тело под одеялом, разглядеть можно лишь глаза с томным взглядом и волнительно обнаженное плечико.

На одном из фото Лера Товстолес запечатлена вместе с красавицей-кошкой по кличке Сири, которая перебрала на себя все внимание, оставив актрису в расфокусе. Коричневый питомец весьма удобно разлегся на синем постельном белье и очаровал довольной мордашкой.

"2020 - это время, когда покупаешь не шикарное платье, а постель и пижаму. Сейчас это нужнее) Грядёт зима и я захотела найти постельное белье, в котором я с радостью буду встречать своё зимнее утро. Долго нежиться в постельке и укрываться пледом", - подписала снимки Лера.

Пользователи сети в комментариях пришли в восторг от внешности знаменитости и ее пушистой любимицы:

"Даже не знаю какая кошечка ближе.... либо та, что на 2й фотографии, либо та, что на 3й..."; "Ничего себе усы"; "Доброе утро, Лера. Я люблю тебя".

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