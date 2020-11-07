У мами було День народження

Популярна українська співачка Настя Каменських показала, як відзначала день народження найближчої людини - своєї мами

Відповідні фотографії знаменитість виклала у себе в Instagram, повідомляти Politeka.net

Як відомо, 6 листопада, мама Насті Каменських Лідія відсвяткувала день народження.

І ось її дочка, вирішила поділитися з фанатами кадрами сімейного торжества.

На розміщених фотографіях мама зірки була відображена в колі друзів і близьких, з Настею і своїм зятем Потапом, а також були поодинокі її знімки. Лідія попозувала з маленьким тортиком, а на ще одному знімку іменинниця одягла індіанські пір'я.

"Ліда Ліда Бог Боже🎉 це було так душевно і так весело🥰", - зізналася Настя.

Фанати співачки приєдналися до привітань і також побажали мамі Каменських довгих років життя. Деякі порадили Насті нарешті подарувати мамі довгоочікувану дитину, також знайшлися і такі, хто запитав, чому немає батька співачки.

"Довгих років життя., здоров'я.Настя зроби мамі найдорожчий подарунок.Масика",

"Вітаю вас з іменинницею. Мама-це святе і рідна людина",

" Миле фото",

"А де тато?"- пишуть в мережі.

Нагадаємо, раніше мама Каменських розповідала, як ставиться до чоловіка дочки - Потапа.

"Просто моє життя, я прожила в любові. І Настя це бачила. Вона бачила, як ми любимо, яке у нас повагу. Скільки років ми разом. І вона, мабуть, десь хотіла собі таку долю. І говорила:"Мамо, мені Льоша мій трохи нагадує нашого тата". Тому я дуже задоволена. І такого я зятя хотіла", - зізнавалася мама співачки.

Нагадаємо, що "мішкувата" Каменських без макіяжу і з пучком на голові здивувала зовнішністю в звичайному житті: навіть так красуня.

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