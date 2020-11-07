Американська актриса Шерон Стоун захопила розкішною посмішкою в домашньому образі

Як повідомляє Politeka.net, у новому ролику на сторінці в соціальній мережі "Instagram" зірка прокоментувала проведення президентських виборів у США. Вона поділилася з передплатниками цікавими новинами, вбравшись в смугастий топ і записавши ролик на тлі будинку.

62-річна Шерон Стоун одягла окуляри і висловилася про попередні результати виборчих перегонів. Наостанок вона не стрималася і радісно засміялася на камеру.

"Втомилися? Так. Варто чекати? Так!",- підписала вона відеоролик у соцмережі.

Користувачі подякували Шерон Стоун за інформацію і в коментарях відзначили шикарний вигляд актриси:

"Люблю дивитися на твою посмішку"; " такий чудовий сміх 💕"; "Ця кінцівка розтопила моє серце💙"; "я люблю тебе, Шерон, спасибі за відмінні новини 😍😘💙💙💙💙🎉"; "Ваша посмішка говорить про все. 🙌 🙌 🙌 "; "Все ще прекрасна жінка :))))"; "😂🤣🤣🤣 ваше хихикання тільки що відкрило мені серце, міс Стоун"; "Ти така чарівна !! 😘 😘 "; "Ти така мила, і це робить мій день кращим!"; "Не дражни ... дуже скоро".

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