Американская актриса Шэрон Стоун восхитила роскошной улыбкой в домашнем образе

Как сообщает Politeka.net, в новом ролике на странице в социальной сети "Инстаграм" звезда прокомментировала проведение президентских выборов в США. Она поделилась с подписчиками интересными новостями, нарядившись в полосатый топ и записав ролик на фоне дома.

62-летняя Шэрон Стоун надела очки и высказалась о предварительных результатах избирательной гонки. Напоследок она не сдержалась и радостно засмеялась на камеру.

"Устали? Да. Стоит ждать? Да!", - подписала она видеоролик в соцсети.

Пользователи поблагодарили Шэрон Стоун за информацию и в комментариях отметили шикарный вид актрисы:

"Люблю смотреть на твою улыбку"; "Такой восхитительный смех 💕"; "Эта концовка растопила мое сердце💙"; "Я люблю тебя, Шэрон, спасибо за отличные новости 😍😘💙💙💙💙🎉"; "Ваша улыбка говорит обо всем. 🙌🙌🙌"; "Все еще прекрасная женщина :))))"; "😂🤣🤣🤣 ваше хихиканье только что открыло мне сердце, мисс Стоун"; "Ты такая очаровательная !! 😘😘"; "Ты такая милая, и это делает мой день лучше!"; "Не дразни ... очень скоро".

Напомним, что Шэрон Стоун в парике и мехах спутали с Мадонной, образ впечатляет: «Бомба».

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